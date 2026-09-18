ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
307
Время на прочтение
1 мин

Белла Хадид возвращает моду 70-х на улицы: новый образ модели стоит взять на заметку

Появление модели в Нью-Йорке привлекло внимание необычным сочетанием ретро-деталей и современной подачи.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Белла Хадид

Белла Хадид / © Getty Images

Модель Белла Хадид вновь появилась на публике в Нью-Йорке, где в разгаре Неделя моды, и продемонстрировала свою любовь к стилистике 70-х годов. Звезда появилась в платье оранжевого цвета от бренда Oddli, выполненном в ретро-стиле.

Платье было А-силуэта, имело рукава три четверти и красиво подчеркивало фигуру девушки. Стилистка Беллы Мими Каттрелл не стала превращать образ своей клиентки в буквальный костюм из прошлой эпохи, но добавила несколько интересных акцентов, в частности тренч из бежевого вельвета, сапоги Sergio Rossi, а также большие солнцезащитные очки от Madison Ave от Side Eye.

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Конечно, нельзя было не заметить ещё одну деталь образа — платок-бандану на голове девушки. Это вещь, которая уже давно остаётся в числе актуальных модных трендов.

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Чтобы придать предыдущему образу ещё немного эстетики прошлого, добавим золотые серьги-кольца и несколько золотых цепочек на шею.

Появление Беллы в этом стиле стало ещё одним примером того, как эстетика 70-х продолжает влиять на современную моду. Ретро-силуэты, крупные аксессуары и непринуждённая элегантность вновь оказались в центре внимания, а модель и её стилист показали, как адаптировать этот стиль к современному гардеробу.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie