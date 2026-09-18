- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 182
- Время на прочтение
- 2 мин
В белом жакете на запах и с брошью-цветком: Елена Зеленская в Буковеле
Первая леди Украины вместе со своим мужем Владимиром Зеленским приняла участие в первом саммите нового регионального формата C8 в украинских Карпатах.
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в саммите «Карпатской восьмерки», который 18 сентября состоялся в Ивано-Франковской области. Это первая встреча в новом формате C8, призванном укрепить сотрудничество стран региона в сферах безопасности, энергетики, логистики и трансграничного экономического взаимодействия. В инициативу вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия, а также предусмотрено сотрудничество с Европейским Союзом.
Для международной встречи Елена выбрала сдержанный черно-белый образ. На ней был белый жакет на запах, с широкими лацканами и накладным карманом. Талию она подчеркнула белым тонким поясом-шнурком. Верх первая леди сочетала с черной юбкой миди прямого силуэта, полупрозрачными черными колготками и классическими черными туфлями-лодочками на каблуках.
Елена уложила волосы в легкие волны с боковым пробором, а макияж выполнила в естественных оттенках. Аутфит супруга президента дополнила элегантными золотыми серьгами с черными овалами и жемчужинами. К лацкану жакета она прикрепила черную брошь в форме стилизованного цветка.
Владимир Зеленский был одет в черный костюм, состоящий из брюк и пиджака рубашечного кроя с большими накладными карманами, а под него надел черную рубашку.
Напомним, Елена Зеленская в костюме карамельного оттенка и с брошью в виде трезубца появилась в Канаде.