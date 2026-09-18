В белом жакете на запах и с брошью-цветком: Елена Зеленская в Буковеле

Елена и Владимир Зеленские / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в саммите «Карпатской восьмерки», который 18 сентября состоялся в Ивано-Франковской области. Это первая встреча в новом формате C8, призванном укрепить сотрудничество стран региона в сферах безопасности, энергетики, логистики и трансграничного экономического взаимодействия. В инициативу вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия, а также предусмотрено сотрудничество с Европейским Союзом.

Елена и Владимир Зеленские / © Associated Press

Для международной встречи Елена выбрала сдержанный черно-белый образ. На ней был белый жакет на запах, с широкими лацканами и накладным карманом. Талию она подчеркнула белым тонким поясом-шнурком. Верх первая леди сочетала с черной юбкой миди прямого силуэта, полупрозрачными черными колготками и классическими черными туфлями-лодочками на каблуках.

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Елена и Владимир Зеленские / © Getty Images

Елена уложила волосы в легкие волны с боковым пробором, а макияж выполнила в естественных оттенках. Аутфит супруга президента дополнила элегантными золотыми серьгами с черными овалами и жемчужинами. К лацкану жакета она прикрепила черную брошь в форме стилизованного цветка.

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Елена и Владимир Зеленские / © Associated Press

Владимир Зеленский был одет в черный костюм, состоящий из брюк и пиджака рубашечного кроя с большими накладными карманами, а под него надел черную рубашку.

Напомним, Елена Зеленская в костюме карамельного оттенка и с брошью в виде трезубца появилась в Канаде.

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