В жакете в клетку и с эффектной брошью: деловой образ Елены Зеленской в Торонто

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская во время визита в Канаду встретилась в Торонто с меценатами и партнерами, которые с самого начала полномасштабного российского вторжения поддерживают украинцев, помогают в восстановлении страны и инвестируют в будущее украинских детей.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

В присутствии первой леди пять канадских учебных заведений подписали меморандумы о присоединении к Глобальной коалиции украинских исследований.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Кроме того, в Торонто Зеленская встретилась с первой леди Канады Дианой Фокс Карни. Она поблагодарила Канаду за ключевую роль в Международной коалиции за возвращение украинских детей.

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Диана Фокс Карни и Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

В этот день первая леди появилась в элегантном образе в деловом стиле. На ней был серый приталенный жакет в мелкую клетку с круглым вырезом и потайными застежками.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Жакет Зеленская сочетала с черными широкими брюками-палаццо со стрелками и классическими черными остроносыми туфлями на каблуках.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

К жакету супруга президента прикрепила эффектную крупную золотистую брошь с черными элементами, а уши украсила красивыми золотыми серьгами-кольцами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена сделала прическу с мягкими локонами и нежный макияж.

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Напомним, Елена Зеленская продемонстрировала образ в костюме карамельного оттенка, голубой рубашке и с брошью в виде трезубца.

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