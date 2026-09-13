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В жакете в клетку и с эффектной брошью: деловой образ Елены Зеленской в Торонто
Первая леди Украины выбрала сдержанный ансамбль в классических оттенках для важных встреч в Канаде.
Елена Зеленская во время визита в Канаду встретилась в Торонто с меценатами и партнерами, которые с самого начала полномасштабного российского вторжения поддерживают украинцев, помогают в восстановлении страны и инвестируют в будущее украинских детей.
В присутствии первой леди пять канадских учебных заведений подписали меморандумы о присоединении к Глобальной коалиции украинских исследований.
Кроме того, в Торонто Зеленская встретилась с первой леди Канады Дианой Фокс Карни. Она поблагодарила Канаду за ключевую роль в Международной коалиции за возвращение украинских детей.
В этот день первая леди появилась в элегантном образе в деловом стиле. На ней был серый приталенный жакет в мелкую клетку с круглым вырезом и потайными застежками.
Жакет Зеленская сочетала с черными широкими брюками-палаццо со стрелками и классическими черными остроносыми туфлями на каблуках.
К жакету супруга президента прикрепила эффектную крупную золотистую брошь с черными элементами, а уши украсила красивыми золотыми серьгами-кольцами.
Елена сделала прическу с мягкими локонами и нежный макияж.
Напомним, Елена Зеленская продемонстрировала образ в костюме карамельного оттенка, голубой рубашке и с брошью в виде трезубца.