В элегантном костюме и с символической брошью за 12 500 гривен: Елена Зеленская на мероприятии в Черкассах

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская приняла участие в «Диалоге с общинами», посвященном практической реализации реформы школьного питания. Мероприятие состоялось в рамках Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины и собрало в Черкассах около 50 мэров.

Для официального мероприятия первая леди выбрала элегантный темный костюм, состоящий из жакета с широкими лацканами и прямых брюк со стрелками. Наряд она дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

К лацкану Елена прикрепила золотую брошь «Бадем» от украинского бренда Courabié. Украшение в виде изящной ветки с растительными мотивами входит в дебютную коллекцию бренда, посвященную женской силе, культуре крымских татар и традиционному орнаменту киримлы Örnek.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Название «Бадем» переводится как «миндаль». В символике крымскотатарского орнамента этот элемент олицетворяет молодую девушку, цветок — женщину в расцвете сил, а шипик выполняет роль оберега. В 2021 году Örnek и знания о нем были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Брошь изготовлена из серебра 925-й пробы и покрыта 22-каратным позолотом. Ее текущая стоимость на сайте бренда составляет 12 500 гривен.

Аутфит Зеленская завершила лаконичными золотыми серьгами. Ее волосы были уложены мягкими волнами, а макияж выполнен в естественной цветовой гамме.

Напомним, Елена Зеленская в белом жакете с застежкой и брошью в виде цветка появилась на саммите «Карпатской восьмерки» в Буковеле.

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