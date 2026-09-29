Курс валют на 29 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долари і євро / © УНІАН

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НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 29 вересня. Долар не змінив своїх позицій. Євро втратив у ціні 13 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

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Курс долара

1 долар США — 44,8

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Курс євро

1 євро — 51 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,6.

До слова, за оцінками експертів, у жовтні офіційний курс долара коливатиметься в межах 44,85-45,2 грн через дефіцит валюти, спричинений зупинкою металургії, проблемами з агроекспортом та потребою закуповувати знищені росіянами запаси харчів і ліків. Водночас євро стрімко не зростатиме через внутрішні проблеми Євросоюзу з паливом, міграцією та експортом.

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