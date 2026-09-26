Що буде з курсом долара та євро протягом наступного тижня: прогноз банкіра

Курс валют / © Associated Press

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На початку жовтня одним із ключових факторів для валютного ринку України може стати динаміка пари євро-долар. Коливання можуть посилитися через загострення ситуації на Близькому Сході, зростання цін на нафту та рішення провідних центральних банків.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК.Україна».

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Ситуація на валютному ринку

За словами експерта, курс євро в Україні залежить від двох основних чинників — вартості долара у гривні та співвідношення євро до долара на світовому ринку. Тому навіть за стабільного курсу долара євро може помітно змінюватися в ціні.

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Водночас під час геополітичних потрясінь долар традиційно залишається одним із захисних активів. На валютний ринок також можуть впливати високі ціни на енергоносії. Україна імпортує значні обсяги пального, тому тривале здорожчання нафти поступово може збільшити попит імпортерів на валюту. Втім, цей ефект не буде миттєвим.

Лєсовий зауважив, що наступного тижня НБУ продовжить компенсувати дефіцит валюти за допомогою інтервенцій. Їхній щотижневий обсяг може залишатися на рівні 900 млн — 1 млрд дол., що має допомогти зберегти поточну курсову рівновагу.

За словами банкіра, поведінка українців на валютному ринку також змінилася порівняно з першими роками повномасштабної війни. Навіть на тлі складних новин люди не завжди одразу починають скуповувати валюту.

Експерт зазначає, що фізичного дефіциту валюти на ринку немає, а спреди та курс продажу стримують емоційний попит. Крім того, українці мають альтернативи для збереження гривневих заощаджень — строкові депозити та державні облігації.

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Курс долара та євро наступного тижня

За базовим прогнозом, наприкінці вересня і на початку жовтня долар коштуватиме близько 44,5–45 грн. Для євро очікується ширший діапазон — 51–52,5 грн.

Водночас навіть за відносно стабільної ситуації на українському валютному ринку курс євро може швидко змінюватися через коливання пари долар/євро на світовому ринку.

На курс долара в Україні впливатимуть політика НБУ, співвідношення попиту та пропозиції, а також обсяги валютних інтервенцій. Для євро додатковим фактором залишається ситуація на глобальному валютному ринку, тому його курс передбачити складніше.

Нагадаємо, експерти вважають, що в жовтні 2026 року може постати питання про поступовий вихід із гривневих інвестиційних інструментів. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить розглянути накопичення у валюті не як спосіб заробітку, а передусім як захист заощаджень від можливого знецінення. Водночас він вважає, що поспішати з продажем доларів та євро наразі не варто.

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