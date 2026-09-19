Продавати чи купувати валюту: експерт дав пораду на жовтень

Курс валют / © Associated Press

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У жовтні, можливо, доведеться приймати рішення щодо поступового виходу з гривневих інвестиційних інструментів.

Про це йдеться у прогнозах експертів щодо ситуації на валютному ринку для ТСН.ua.

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Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що «каменем спотикання» наразі є діяльність Верховної Ради. За його словами, парламентаріям для розблокування зарубіжної фінансової допомоги необхідно швидко ухвалити 26 законів.

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«Через провал попередніх голосувань під загрозою недоотримання перебуває 29,5 млрд доларів. Ухвалення цих документів критично важливе для фінансування військових і соціальних видатків до кінця 2026 року. Найневідкладніші закони стосуються боротьби з корупцією: реформа Вищого антикорупційного суду, робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів, діяльність Нацкомісії з цінних паперів, а також реформування „Укрзалізниці“, посилення перевірок для ФОПів. Інакше на нас чекає друкування грошей і швидке знецінення гривні», — наголосив Олег Пендзин.

Член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин вважає за краще запасатися валютою.

«Ситуація вимальовується настільки складна, що купівлю валюти потрібно розглядати не стільки як заробіток, а як страховку від знецінення заощаджень. Очевидно, що продавати долари і євро не варто, адже курс поки не зростає», — говорить експерт.

Голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський називає передчасним вихід із гривневих інвестиційних інструментів. Але радить мати під рукою недоторканний запас коштів, які можуть бути задіяні за першої необхідності.

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«Це готівкова гривня та валюта (у пропорції 50/50) у сумі не менше трьох місяців базових затрат родини. Гроші мають бути доступні миттєво у разі надзвичайної ситуації. Все понад цієї суми найвигідніше тримати в облігаціях внутрішньої державної позики», — радить Андрій Забловський.

Як бачимо, у порадах експертів з’являються тривожні нотки. Резюме: обвалу гривні вони не очікують, а до кінця місяця прогнозують стабільність її курсу. Проте застерігають: це затишшя перед бурею.

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