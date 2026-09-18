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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 21 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Після вихідних американський долар в Україні додасть у ціні.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют.

Курс валют / © Національний банк України

НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 21 вересня. Долар додав у ціні 1 коп, євро зменшився на 4 коп, вартість злотого знизилася на 2 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,67 (+1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,19 (-4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,73 (-2 коп.)

Нагадаємо, в Нацбанку пояснили, що відкладені долари та євро можуть обернутися штрафом. Йдеться про те, що українці, які планують виїжджати за кордон із великою сумою готівки, мають враховувати валютні обмеження. Якщо сума перевищує еквівалент 10 тисяч євро, для її вивезення необхідні підтверджувальні документи.

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