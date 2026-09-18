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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Українці можуть отримати пенсії із запізненням: аналітик назвав можливі терміни

Українські пенсіонери можуть отримувати виплати на кілька днів пізніше через можливі касові розриви бюджету.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Пенсії в Україні можуть затримати — аналітик назвав терміни

Пенсії в Україні можуть затримати — аналітик назвав терміни

Через дефіцит державного бюджету в Україні можуть виникати короткочасні затримки з виплатою пенсій. Водночас ризику повного припинення або заморожування соціальних виплат наразі немає.

Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ в етері Новини.LIVE.

«Наразі це можуть бути ризики лише тимчасової затримки. Наприклад, на 5 днів можуть затримати виплату пенсії, на 3 дні. Це не суттєво, певні касові розриви бюджету можуть виникати, але може і таких затримок не бути», — зазначив експерт.

Водночас фінансовий аналітик не очікує припинення чи заморожування соціальних виплат навіть у разі серйозної нестачі коштів. На його думку, за критичної потреби держава може вдатися до емісії гривні, щоб профінансувати соціальні потреби громадян.

«Тому що надрукувати гроші для економіки буде менш шкідливо, ніж не виплатити соціальні транферти», — додав Кущ.

Нагадаємо, раніше вчителі в Україні показали свої вересневі аванси, суми яких у деяких випадках становили 1250–2000 гривень. Дописи освітян спричинили жваве обговорення в Мережі.

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