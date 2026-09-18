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Королева Ранія прибула до Єлисейського палацу в Парижі з культовою сумкою Bottega Veneta у руці
Цього місяця король і королева Йорданії вирушили у робоче турне під час якого відвідають Європу і північну Америку. У межах поїздки Їні Величності відвідали Єлисейський палац в Парижі.
Короля Йорданії Абдаллу II та королеву Ранію в четвер зустріли в Єлисейському палаці президент Емманюель Макрон та його дружина Бріжит Макрон. Вони зустрілися з першою парою Франції під час офіційного ланчу.
Королева продемонструвала свій вишуканий смак та елегантність у сірій сукні-сорочці з рукавами три четверті. Її сукня була від бренду Altuzarra, а носила вона її у поєднанні з білою сорочкою від Maison Margiela, яка додала луку цікавості і зробила креативнішим.
Також білий відтінок сорочки чудово поєднався з аксесуарами, які Рані додала до образу — білим паском з м’якої шкіри від Bottega Veneta, сумкою від цього ж бренду — легендарною моделлю Jodie, і туфлями-човниками від Christian Louboutin.
Волосся Ранія вклала в улюблену зачіску з легкими локонами, зробила макіяж та завершила лук креативними прикрасами від бренду Rainbow K.
Візит пари став частиною їхнього робочого турне, яке також передбачає поїздки до Чехії та Сполучених Штатів. У США наступного тижня король виступить із промовою від імені Йорданії на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. У Парижі ж зустріч була зосереджена на відносинах між Йорданією та Францією, зокрема на новій угоді про оборонне співробітництво, яку підписали уряди двох країн.