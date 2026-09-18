ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

У чорній сукні з пишними рюшами: 59-річна зірка "Матриці" приголомшила чудовим виглядом

Керрі-Енн Мосс з'явилася на червоній доріжці у жіночному total black образі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Керрі-Енн Мосс

Керрі-Енн Мосс / © Getty Images

Керрі-Енн Мосс, відома глядачам передусім завдяки ролі Триніті у культовій франшизі «Матриця», відвідала прем’єру фільму YAGA, яка відбулася у межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Акторка вийшла на червону доріжку у чорній сукні міді без рукавів, у якій вона мала гарний стрункий вигляд. Вбрання мало приталений верх і спідницю А-силуету. Цікавою деталлю аутфіту був об’ємний комір із кількох шарів пишних рюшів, який обрамляв шию. Низ вбрання також також був прикрашений рюшами.

Керрі-Енн Мосс / © Getty Images

Керрі-Енн Мосс / © Getty Images

Мосс доповнила лук сріблястими туфлями з відкритим мисом та декоративною пряжкою. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на руці — каблучка з діамантами.

Волосся з сивими пасмами Керрі-Енн уклала на один бік легкими хвилями, зробила максимально природний макіяж і бордовий манікюр.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie