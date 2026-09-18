У чорній сукні з пишними рюшами: 59-річна зірка "Матриці" приголомшила чудовим виглядом

Керрі-Енн Мосс / © Getty Images

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Керрі-Енн Мосс, відома глядачам передусім завдяки ролі Триніті у культовій франшизі «Матриця», відвідала прем’єру фільму YAGA, яка відбулася у межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Акторка вийшла на червону доріжку у чорній сукні міді без рукавів, у якій вона мала гарний стрункий вигляд. Вбрання мало приталений верх і спідницю А-силуету. Цікавою деталлю аутфіту був об’ємний комір із кількох шарів пишних рюшів, який обрамляв шию. Низ вбрання також також був прикрашений рюшами.

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Керрі-Енн Мосс / © Getty Images

Мосс доповнила лук сріблястими туфлями з відкритим мисом та декоративною пряжкою. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на руці — каблучка з діамантами.

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Волосся з сивими пасмами Керрі-Енн уклала на один бік легкими хвилями, зробила максимально природний макіяж і бордовий манікюр.

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