Обзивав і гамселив: поляк побив українця ланцюгом і жорстко поплатився

Кайданки

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У Польщі чекає на суд Марцін Д., який скоїв жорстокий напад на громадянина України на ґрунті національної ненависті. За скоєне рецидивісту загрожує тривалий термін ув’язнення.

Про це повідомляє видання InPoland.

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Інцидент стався 3 серпня в місті Цмелюв. Зловмисник підійшов до українця, який сидів на лавці біля будинку, та почав вигукувати на його адресу принизливі та нецензурні образи через його національність. Отримавши підтвердження, що чоловік дійсно з України, Марцін Д. витяг ланцюг і завдав потерпілому серії ударів по голові, спині та руках, після чого втік з місця злочину.

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Деталі розслідування та затримання

Правоохоронці затримали нападника вже наступного дня, 4 серпня.

Марцін Д. виявився злісним порушником — він уже відбував покарання в місцях позбавлення волі за хуліганство та злочини проти життя і здоров’я.

У скоєному зловмисник зізнався, проте спробував виправдати свої дії нібито раптовою «амнезією».

Районний суд міста Кельце відправив затриманого під варту. 14 вересня прокурор офіційно передав обвинувальний акт до суду. За образу за національною ознакою та нанесення тілесних ушкоджень Марціну Д. загрожує до 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

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Нагадаємо, у Польщі стався черговий мовний інцидент проти українських біженців. Невідомий відкрив вогонь по вікнах квартири, де перебували українці, через те, що вони спілкувалися рідною мовою.

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