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Головний принцип публічної діяльності Разумкова: багато розмов - жодних дій, - експерт
Народний депутат Дмитро Разумков попри постійний піар на поданні “соціальних” ініціатив за фактом не приносить в парламенті жодної користі, адже практичні результати його діяльності знаходяться біля нульової відмітки. На це звернув увагу політичний експерт та блогер Володимир Цибулько за підсумком аналізу даний на сайті Верховної Ради.
“Народний депутат Дмитро Разумков любить ходити на ефіри та давати коментарі ЗМІ та блогерам. Це нормально для публічного політика, а ось що викликає питання - так це практичні результати такої публічної діяльності. Точніше, їхня відсутність, позаяк головним принципом такої діяльності для пана Дмитра є, вочевидь: багато розмов - жодних дій. Поясню. Разумков постійно піариться на поданні “соціальних” ініціатив, законопроектів для нібито вирішення певних політичних проблем. Але практична користь вих цих “розмов на користь бідних” - біля нуля. Так-так, ефективність всієї парламентської роботи Дмитра коливається десь трохи вище нульової відмітки”, - констатував Цибулько.
Він додав, що це легко відслідкувати за конкретними цифрами, адже відповідна статистика зберігається на сайті парламенту.
“Починаючи з жовтня 2021 року, коли Разумкова було звільнено з крісла спікера Верховної Ради, він, згідно з даними порталу “Рада”, зареєстрував 262 проєкта різноманітних актів. Це досить значний показник, не сперечаюся. Але ж на тій самій сторінці нардепа на сайті ВР можна підрахувати, скільки з таких актів набули чинності. У нашому випадку їх “аж” 36. Тобто 13% від загалом поданих. Причому, серед них є низка абсолютно протокольних звітів та організаційних рішень щодо ТСК або від початку “прохідних” постанов про злочини рф. Ніде правди діти - вражаюча “ефективність”...” - зазначив експерт.
За його спостереженнями, натомість “глобальні” розпіарені Дмитром ініціативи залишаються “на папері”, бо й створюються лише з метою розповісти про них на камеру.
“До таких можна віднести ініціативи з реформи БЕБ, переупорядкування роботи Конституційного суду, транспортна реформа, податкові ініціативи… і, звісно, “альтернативне” мобілізаційне законодавство. Без качання цієї теми сучасному “опозиціонеру” ніяк. Отже, як на мене, підсумувати діяльність Дмитра Разумкова у парламенті можна двома словами: пафос і безрезультатність. Багато розповідати про свої плани, натомість не демонструючи жодних досягнень - типова доля типового українського політика-популіста”, - резюмував Володимир Цибулько.