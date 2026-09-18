Головний принцип публічної діяльності Разумкова: багато розмов - жодних дій, - експерт

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“Народний депутат Дмитро Разумков любить ходити на ефіри та давати коментарі ЗМІ та блогерам. Це нормально для публічного політика, а ось що викликає питання - так це практичні результати такої публічної діяльності. Точніше, їхня відсутність, позаяк головним принципом такої діяльності для пана Дмитра є, вочевидь: багато розмов - жодних дій. Поясню. Разумков постійно піариться на поданні “соціальних” ініціатив, законопроектів для нібито вирішення певних політичних проблем. Але практична користь вих цих “розмов на користь бідних” - біля нуля. Так-так, ефективність всієї парламентської роботи Дмитра коливається десь трохи вище нульової відмітки”, - констатував Цибулько.



Він додав, що це легко відслідкувати за конкретними цифрами, адже відповідна статистика зберігається на сайті парламенту.

“Починаючи з жовтня 2021 року, коли Разумкова було звільнено з крісла спікера Верховної Ради, він, згідно з даними порталу “Рада”, зареєстрував 262 проєкта різноманітних актів. Це досить значний показник, не сперечаюся. Але ж на тій самій сторінці нардепа на сайті ВР можна підрахувати, скільки з таких актів набули чинності. У нашому випадку їх “аж” 36. Тобто 13% від загалом поданих. Причому, серед них є низка абсолютно протокольних звітів та організаційних рішень щодо ТСК або від початку “прохідних” постанов про злочини рф. Ніде правди діти - вражаюча “ефективність”...” - зазначив експерт.



За його спостереженнями, натомість “глобальні” розпіарені Дмитром ініціативи залишаються “на папері”, бо й створюються лише з метою розповісти про них на камеру.



“До таких можна віднести ініціативи з реформи БЕБ, переупорядкування роботи Конституційного суду, транспортна реформа, податкові ініціативи… і, звісно, “альтернативне” мобілізаційне законодавство. Без качання цієї теми сучасному “опозиціонеру” ніяк. Отже, як на мене, підсумувати діяльність Дмитра Разумкова у парламенті можна двома словами: пафос і безрезультатність. Багато розповідати про свої плани, натомість не демонструючи жодних досягнень - типова доля типового українського політика-популіста”, - резюмував Володимир Цибулько.

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