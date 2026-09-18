Ліга Європи: загальна турнірна таблиця основного раунду

Трофей Ліги Європи / © Associated Press

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Від 16 вересня 2026 до 28 січня 2027 року відбуваються матчі основної стадії Ліги Європи сезону-2026/27.

В основному раунді другого за престижністю єврокубка виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками — чотири поєдинки вдома і стільки ж на виїзді.

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Україна не представлена в основному етапі поточного розіграшу Ліги Європи.

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За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 26 травня 2027 року на стадіоні "Вальдштадіон" у німецькому Франкфурті.

Загальна таблиця основного раунду Ліги Європи

Загальна таблиця основного раунду Ліги Європи / x.com/FootRankings

Минулого сезону переможцем Ліги Європи стала англійська "Астон Вілла", яка у фіналі розгромила німецький "Фрайбург".

Раніше повідомлялося, що "Бенфіка" з Трубіним і Судаковим обіграла "Мілан" у Лізі Європи.

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Також ми розповідали, що гол Яремчука приніс "Олімпіакосу" перемогу в матчі Ліги Європи.

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