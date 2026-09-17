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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Гол Яремчука приніс "Олімпіакосу" перемогу в матчі Ліги Європи

Український нападник забив у ворота польського клубу.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Роман Яремчук

Роман Яремчук / © Associated Press

Форвард збірної України Роман Яремчук забив переможний гол у домашньому матчі першого туру основної стадії Ліги Європи проти польської "Ягеллонії".

30-річний українець вийшов на заміну на 62-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1. На 84-й хвилині Яремчук ударом головою замкнув подачу з правого флангу від Ремо Фройлера.

Це гол став для Яремчука першим від травня 2026 року. До цього Роман востаннє забивав у офіційному матчі ще за "Ліон" у чемпіонаті Франції, де виступав на правах оренди.

Попередній гол в офіційному матчі за "Олімпіакос" він забивав ще 2025 року в Кубку Греції.

Гол Яремчука став вирішальним — "Олімпіакос" здолав "Ягеллонію" з рахунком 2:1.

Зазначимо, що Яремчук спочатку не потрапив до заявки "Олімпіакоса" на Лігу Європи, але потім пірейський клуб дозаявив українця замість травмованого марокканського нападника Аюба Ель-Каабі.

У другому турі Ліги Європи грецький клуб на виїзді позмагається з французьким "Марселем", а польська команда прийме вірменський "Арарат-Вірменія". Обидва матчі відбудуться 15 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Яремчук потрапив до складу збірної України на прийдешні матчі Ліги націй.

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