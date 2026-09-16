Історії жінок після російського полону: Україна обрала фільм для "Оскара-2027"

оскар / © Associated Press

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Український Оскарівський комітет обрав документальну стрічку «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк претендентом від України на 99-ту премію «Оскар». Фільм представлять у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Про рішення повідомив Український Оскарівський комітет 16 вересня.

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«Сліди» розповідають про українських жінок, які пережили сексуальне насильство та катування під час російської агресії. У фільмі показано їхній шлях до пошуку справедливості.

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Однією з центральних героїнь є Ірина Довгань, колишня полонянка та активістка. Вона документує свідчення жінок, які пережили насильство на деокупованих територіях України. Окрему увагу автори приділяють спільноті постраждалих, які вирішили відкрито говорити про пережите.

Цьогорічний національний відбір складався з восьми стрічок. В Оскарівському комітеті зазначили, що визначитися було непросто. Там охарактеризували «Сліди» як документальну роботу, що через особисті історії героїнь порушує теми гідності, солідарності, відновлення та справедливості.

Режисерка Аліса Коваленко назвала представлення України на «Оскарі» честю та відповідальністю. За її словами, участь у відборі дає змогу привернути міжнародну увагу до злочинів сексуального насильства та катувань, скоєних російськими окупантами, а також посилити голоси постраждалих жінок.

Які нагороди вже отримали «Сліди»

Документальний фільм уже відзначили на міжнародних кінофестивалях, зокрема Berlinale, Movies That Matter у Гаазі та Millenium Docs Against Gravity. Крім того, стрічка увійшла до топ-20 глядацьких фаворитів фестивалю документального кіно Hot Docs у Торонто.

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Українська прем’єра «Слідів» відбулася на фестивалі Docudays UA.

Загалом до українського відбору цього року увійшли вісім фільмів: «Вічник», «Війна очима тварин», «Кіллхаус», «Останній Прометей Донбасу», «Простий Солдат», «Сліди», «Тиха повінь» та The Last Message.

Шортлист із 15 фільмів у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» планують оголосити 15 грудня 2026 року. П’ять номінантів стануть відомі 21 січня 2027 року.

Зазначимо, що церемонія вручення 99-ї премії «Оскар» запланована на 14 березня 2027 року.

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