У шкіряній куртці і пишній спідниці: 73-річна Ізабель Юппер в образі від Balenciaga з’явилася на прем’єрі

Ізабель Юппер / © Getty Images

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Ізабель Юппер відвідала прем’єру фільму All About Corinne, яка відбулася в межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

На червоній доріжці 73-річна акторка постала у стильному образі з кутюрної колекції Balenciaga Fall 2026. Він складався з чорного гольфа, шкіряної куртки з незвичайної шкіряної вставки, яка нагадувала шарф, і пишної спідниці максі.

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Ізабель Юппер / © Getty Images

Спідниця була виготовлена з цупкої тканини, вона мала складний скульптурний крій із великими складками та асиметричний поділ.

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Вбрання Юппер поєднала з чорними гостроносими туфлями з маленькими бантами, великими сонцезахисними окулярами та сережками-кільцями.

Волосся Ізабель уклала м’якими хвилями та зробила макіяж з бежевим відтінком помади.

Нагадаємо, Ізабель Юппер у прозорій блузці блиснула бюстгальтером на кінофестивалі.

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