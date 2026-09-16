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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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44
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1 хв

У шкіряній куртці і пишній спідниці: 73-річна Ізабель Юппер в образі від Balenciaga з’явилася на прем’єрі

Французька акторка продемонструвала total black look, у якому поєднала різні фактури.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ізабель Юппер

Ізабель Юппер / © Getty Images

Ізабель Юппер відвідала прем’єру фільму All About Corinne, яка відбулася в межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

На червоній доріжці 73-річна акторка постала у стильному образі з кутюрної колекції Balenciaga Fall 2026. Він складався з чорного гольфа, шкіряної куртки з незвичайної шкіряної вставки, яка нагадувала шарф, і пишної спідниці максі.

Ізабель Юппер / © Getty Images

Ізабель Юппер / © Getty Images

Спідниця була виготовлена з цупкої тканини, вона мала складний скульптурний крій із великими складками та асиметричний поділ.

Вбрання Юппер поєднала з чорними гостроносими туфлями з маленькими бантами, великими сонцезахисними окулярами та сережками-кільцями.

Волосся Ізабель уклала м’якими хвилями та зробила макіяж з бежевим відтінком помади.

Нагадаємо, Ізабель Юппер у прозорій блузці блиснула бюстгальтером на кінофестивалі.

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