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- Шоу-бізнес
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У шкіряній куртці і пишній спідниці: 73-річна Ізабель Юппер в образі від Balenciaga з’явилася на прем’єрі
Французька акторка продемонструвала total black look, у якому поєднала різні фактури.
Ізабель Юппер відвідала прем’єру фільму All About Corinne, яка відбулася в межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто.
На червоній доріжці 73-річна акторка постала у стильному образі з кутюрної колекції Balenciaga Fall 2026. Він складався з чорного гольфа, шкіряної куртки з незвичайної шкіряної вставки, яка нагадувала шарф, і пишної спідниці максі.
Спідниця була виготовлена з цупкої тканини, вона мала складний скульптурний крій із великими складками та асиметричний поділ.
Вбрання Юппер поєднала з чорними гостроносими туфлями з маленькими бантами, великими сонцезахисними окулярами та сережками-кільцями.
Волосся Ізабель уклала м’якими хвилями та зробила макіяж з бежевим відтінком помади.
Нагадаємо, Ізабель Юппер у прозорій блузці блиснула бюстгальтером на кінофестивалі.