Скандал в Італії: чому українські діти відмовляються повертатися додому

Україна втрачає евакуйованих дітей через суди в Європі / © pixabay.com

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На початку повномасштабної війни Україна евакуювала вихованців дитячих будинків до безпечних європейських країн. Хоча це переселення мало бути тимчасовим, понад 1500 неповнолітніх українців досі залишаються за кордоном.

Про небажання евакуйованих підлітків повертатися на батьківщину пише The Guardian.

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Проблеми з поверненням сиріт

Українська влада активно намагається повернути евакуйованих дітей, але стикається із серйозним юридичним спротивом з боку іноземних сімей. Деякі італійські суди стають на бік місцевих опікунів і повністю блокують накази Києва про репатріацію неповнолітніх.

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«Якщо ці діти колись повернуться, вони матимуть обмежене розуміння української мови, культури та історії, що загрожує нашій демографії», — пояснює юристка Катерина Рашевська.

У квітні 2024 року ситуація загострилася через рішення суду про легальне усиновлення 15-річного українського хлопчика італійською родиною. Це відбулося попри наявність у дитини родичів в Україні та офіційну заборону Києва на міжнародне усиновлення.

«Є багато бездітних пар, які користуються нестабільною ситуацією, щоб обійти суворі закони про усиновлення та отримати українську дитину», — наголошує волонтерка Юлія Донніченко.

Страх перед умовами в Україні

Багато підлітків скаржаться на погані умови проживання після репатріації та неможливість здобути якісну освіту. Зокрема, евакуйована дівчина Евеліна після двох років комфортного життя на Сицилії повернулася в Україну, де її віддали до нової української прийомної родини. Оскільки в цій родині вже було багато інших прийомних дітей, умови там нагадували дитбудинок.

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«Я була постійно замкнена вдома і не ходила до школи, а свою кімнату залишала лише для уроку англійської раз на тиждень», — згадує 18-річна українка.

Інший сирота на ім’я Денис разом із сотнею інших дітей отримав наказ про обов’язкове повернення в серпні 2024 року. Хлопець найбільше злякався перспективи швидкої мобілізації до армії, тому відмовився повертатись та звернувся до місцевого суду.

«Соціальні працівники використовували залякування і навіть лайку, якщо ми виявляли будь-які ознаки відкритого опору», — розповідає юнак.

Майбутнє в Європейському Союзі

Завдяки втручанню італійських суддів Денису зрештою вдалося уникнути репатріації та назавжди залишитися в країні, де він зараз працює офіціантом. Натомість його знайомі після повернення до України часто змушені жити в установах без води по шестеро осіб в одній кімнаті.

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«Це яскраво доводить, що вони насправді не дбали про наші інтереси та нашу безпеку», — зазначає Денис.

Деякі підлітки неохоче погоджуються на репатріацію лише для того, щоб після повноліття знову виїхати за кордон. Сирота Максим повернувся до України, але вже через 3 місяці назавжди переїхав до Німеччини.

«В Україні для нас нічого немає, тому моє майбутнє — виключно в ЄС», — підсумовує хлопець.

Нагадаємо, Елла Лібанова вважає, що Україна не зможе повернути більшість громадян, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни. Демографиня назвала реальну та невтішну цифру.

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