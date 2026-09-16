Скандал в Италии: почему украинские дети отказываются возвращаться домой

Украина теряет эвакуированных детей из-за судов в Европе / © pixabay.com

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В начале полномасштабной войны Украина эвакуировала воспитанников детских домов в безопасные европейские страны. Хотя это переселение должно быть временным, более 1500 несовершеннолетних украинцев до сих пор остаются за границей.

О нежелании эвакуированных подростков возвращаться на родину пишет The Guardian.

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Проблемы с возвращением сирот

Украинские власти активно пытаются вернуть эвакуированных детей, но сталкиваются с серьезным юридическим сопротивлением со стороны иностранных семей. Некоторые итальянские суды принимают сторону местных опекунов и полностью блокируют приказы Киева о репатриации несовершеннолетних.

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«Если эти дети когда-нибудь вернутся, у них будет ограниченное понимание украинского языка, культуры и истории, что угрожает нашей демографии», — объясняет юрист Катерина Рашевская.

В апреле 2024 года ситуация обострилась из-за решения суда о легальном усыновлении 15-летнего украинского мальчика итальянской семьей. Это произошло, несмотря на наличие у ребенка родственников в Украине и официальный запрет Киева на международное усыновление.

«Есть много бездетных пар, которые пользуются нестабильной ситуацией, чтобы обойти строгие законы об усыновлении и получить украинского ребенка», — отмечает волонтер Юлия Донниченко.

Страх перед условиями в Украине

Многие подростки жалуются на плохие условия проживания после репатриации и невозможность получить качественное образование. В частности, эвакуированная девушка Эвелина после двух лет комфортной жизни на Сицилии вернулась в Украину, где ее отдали в новую украинскую приемную семью. Поскольку в этой семье уже было много других приемных детей, условия там напоминали детдом.

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«Я была постоянно заперта дома и не ходила в школу, а свою комнату оставляла только для урока английского раз в неделю», — вспоминает 18-летняя украинка.

Другой сирота по имени Денис вместе с сотней других детей получил приказ об обязательном возвращении в августе 2024 года. Парень больше всего испугался перспективы быстрой мобилизации в армию, поэтому отказался возвращаться и обратился в местный суд.

«Социальные работники использовали устрашение и даже ругательство, если мы обнаруживали любые признаки открытого сопротивления», — рассказывает юноша.

Будущее в Европейском Союзе

Благодаря вмешательству итальянских судей Денису удалось избежать репатриации и навсегда остаться в стране, где он сейчас работает официантом. Его знакомые по возвращении в Украину часто вынуждены жить в учреждениях без воды по шесть человек в одной комнате.

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«Это ярко доказывает, что они действительно не заботились о наших интересах и нашей безопасности», — отмечает Денис.

Некоторые подростки неохотно соглашаются на репатриацию только для того, чтобы после совершеннолетия снова уехать за границу. Сирота Максим вернулся в Украину, но уже через 3 месяца навсегда переехал в Германию.

«В Украине для нас ничего нет, поэтому мое будущее исключительно в ЕС», — заключает парень.

Напомним, Элла Либанова считает, что Украина не сможет вернуть большинство граждан, выехавших за границу после начала полномасштабной войны. Демографиня назвала реальную и нелестную цифру.

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