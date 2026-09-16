- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 3 мин
Скандал в Италии: почему украинские дети отказываются возвращаться домой
После начала вторжения, Украина массово эвакуировала детей-сирот за границу, однако сейчас многие подростки категорически отказываются возвращаться на родину.
В начале полномасштабной войны Украина эвакуировала воспитанников детских домов в безопасные европейские страны. Хотя это переселение должно быть временным, более 1500 несовершеннолетних украинцев до сих пор остаются за границей.
О нежелании эвакуированных подростков возвращаться на родину пишет The Guardian.
Проблемы с возвращением сирот
Украинские власти активно пытаются вернуть эвакуированных детей, но сталкиваются с серьезным юридическим сопротивлением со стороны иностранных семей. Некоторые итальянские суды принимают сторону местных опекунов и полностью блокируют приказы Киева о репатриации несовершеннолетних.
«Если эти дети когда-нибудь вернутся, у них будет ограниченное понимание украинского языка, культуры и истории, что угрожает нашей демографии», — объясняет юрист Катерина Рашевская.
В апреле 2024 года ситуация обострилась из-за решения суда о легальном усыновлении 15-летнего украинского мальчика итальянской семьей. Это произошло, несмотря на наличие у ребенка родственников в Украине и официальный запрет Киева на международное усыновление.
«Есть много бездетных пар, которые пользуются нестабильной ситуацией, чтобы обойти строгие законы об усыновлении и получить украинского ребенка», — отмечает волонтер Юлия Донниченко.
Страх перед условиями в Украине
Многие подростки жалуются на плохие условия проживания после репатриации и невозможность получить качественное образование. В частности, эвакуированная девушка Эвелина после двух лет комфортной жизни на Сицилии вернулась в Украину, где ее отдали в новую украинскую приемную семью. Поскольку в этой семье уже было много других приемных детей, условия там напоминали детдом.
«Я была постоянно заперта дома и не ходила в школу, а свою комнату оставляла только для урока английского раз в неделю», — вспоминает 18-летняя украинка.
Другой сирота по имени Денис вместе с сотней других детей получил приказ об обязательном возвращении в августе 2024 года. Парень больше всего испугался перспективы быстрой мобилизации в армию, поэтому отказался возвращаться и обратился в местный суд.
«Социальные работники использовали устрашение и даже ругательство, если мы обнаруживали любые признаки открытого сопротивления», — рассказывает юноша.
Будущее в Европейском Союзе
Благодаря вмешательству итальянских судей Денису удалось избежать репатриации и навсегда остаться в стране, где он сейчас работает официантом. Его знакомые по возвращении в Украину часто вынуждены жить в учреждениях без воды по шесть человек в одной комнате.
«Это ярко доказывает, что они действительно не заботились о наших интересах и нашей безопасности», — отмечает Денис.
Некоторые подростки неохотно соглашаются на репатриацию только для того, чтобы после совершеннолетия снова уехать за границу. Сирота Максим вернулся в Украину, но уже через 3 месяца навсегда переехал в Германию.
«В Украине для нас ничего нет, поэтому мое будущее исключительно в ЕС», — заключает парень.
Напомним, Элла Либанова считает, что Украина не сможет вернуть большинство граждан, выехавших за границу после начала полномасштабной войны. Демографиня назвала реальную и нелестную цифру.