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Курс валют на 7 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
Доллар США потерял в цене и стоит 44,94 грн.
Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на среду, 7 октября. Американский доллар подешевел на 11 копеек по сравнению с предыдущим днем. В то же время, евро и польский злотый продемонстрировали рост.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,94 (-11 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,63 (+15 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,59 (+7 коп.)
Напомним, официальный курс доллара 6 октября достиг исторического максимума в 45,5 грн. Однако основатель инвестгруппы «УНИВЕР» Тарас Козак успокаивает: это плавная, запланированная девальвация из-за проблем с экспортом, снижения металлургии и атак, а не кризис. У НБУ есть инструменты для контроля, поэтому резкого скачка до 46 грн до конца года не ожидается.