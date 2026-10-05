Пустой кошелек / © ТСН.ua

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Российские обстрелы разрушают экономику и критическую инфраструктуру Украины, пока государственный бюджет стремительно пустеет. Без новой масштабной помощи от Запада украинцев может ожидать суровая зима режима жесткой экономии.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

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Президент России Владимир Путин все чаще игнорирует любые ограничения атак на гражданское население, из-за чего повседневная жизнь в Киеве становится все менее предсказуемой.

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На фоне усиления этой угрозы украинские власти одновременно пытаются сохранить стабильность экономики военного времени, которая испытывает все более серьезные трудности.

Украину может ждать тяжелая зима с жесткой экономией

Россия также может испытывать проблемы с финансированием своей военной машины, однако Украина сталкивается с аналогичным вызовом. Президент Владимир Зеленский вынужден искать дополнительные ресурсы по обеспечению обороны страны. На этой неделе он отправился в Брюссель, призывая европейских партнеров предоставить дополнительную финансовую поддержку. Глава государства предупредил о критическом положении, подчеркнув, что украинские финансы иссякают.

Если новый пакет помощи от Запада не будет согласован, Украину может ожидать тяжелая зима с жесткой экономией. Это будет происходить на фоне уже имеющихся проблем, связанных с российскими воздушными атаками, перебоями с электроснабжением и водой.

В то же время многие европейские правительства, публично продолжающие поддерживать Украину, сами сталкиваются с финансовыми ограничениями. Некоторые государства даже рискуют оказаться в масштабном долговом кризисе.

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Несмотря на это, европейские партнеры настаивают на том, чтобы Киев продолжал экономические и политические преобразования, которые ранее пообещал провести Зеленский. От реализации этих реформ зависит, в частности, получение дальнейшего финансирования от Европейского Союза и Международного валютного фонда.

Однако украинский парламент, истощенный продолжительной войной, не демонстрирует готовности или возможности принять все необходимые законодательные изменения. Поэтому под угрозой могут оказаться и нынешние финансовые механизмы, благодаря которым Зеленскому удается обеспечивать функционирование государства.

«Я считаю, что этот вопрос будет решен, но у нас истекает время», — предупредила Юлия Маркуц из Киевской школы экономики.

Финансовое положение Украины сложное, а война подорожала

Финансовое положение Украины остается сложным. Непосредственно на фронте продолжает расти стоимость ведения боевых действий, в то время как в тылу российская эскалация отрицательно сказывается на поступлениях в государственный бюджет.

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«Война стала дороже. Нам нужно больше ресурсов для военнослужащих, дронов, боеприпасов и противовоздушной обороны. Не считая этого, русийские атаки ослабляют доходы нашего бюджета. Они повредили энергетические объекты, порты, железную дороги, промышленные компании. Мы наблюдаем сокращение производства, экспорта, занятости — и это оказывает непосредственное влияние на наши налоговые поступления», — пояснила Маркуц.

Оценить реальное финансовое состояние Украины пока непросто, однако министр финансов Сергей Марченко на этой неделе озвучил ряд показателей, свидетельствующих о серьезных проблемах. В частности, по его словам, в сентябре налоговые поступления были на 341 млн фунтов стерлингов (20 млрд 296 млн 429 тыс. грн) ниже прогноза. Дополнительным ударом стала российская блокада Черного моря, существенно ограничившая украинский аграрный экспорт. В настоящее время страна может вывозить всего 40% зерна.

Отдельно Марченко отметил высокую стоимость наземного контрнаступления Украины в Донецкой области, известного как операция «Вивальди».

Параллельно Украина вынуждена тратить все больше на запуск дальнобойных дронов по территории России и укрепление собственной ПВО, необходимой для защиты от российских беспилотников.

Российские удары наносят ущерб и экономике Украины. Путин атакует порты, железнодорожную инфраструктуру и энергетическую систему, что все сильнее сказывается на возможностях страны производить и экспортировать продукцию.

«Атаки больше не наносят только временный ущерб, они угрожают нашим общим производственным мощностям, нашему экспортному потенциалу и долгосрочному экономическому восстановлению», — рассказала Маркуц.

В начале года правительство прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины на 2,4%. Однако впоследствии прогноз был пересмотрен в сторону снижения — до 0,6%.

Дефицит бюджета Украины и кредит ЕС на 90 млрд евро

На этом фоне правительство Зеленского оказалось перед серьезным финансовым вызовом. Премьер-министр Сергей Корецкий недавно оценил бюджетный дефицит этого года в 27 млрд дол. (5 трлн 710 млрд 298 млн грн.).

По его оценке правительство потенциально может сократить расходы на 7 млрд дол. (314,74 млрд грн), но даже после этого останется «дыра» в 20 млрд дол. (899,26 млрд грн.).

Капитальные расходы уже приостановлены до конца года. В то же время Марченко заявил в Брюсселе, что с дефицитом этого года, вероятно, удастся «справиться», но «к сожалению, у нас до сих пор остается непокрытый дефицит на 2027 год».

Одной из главных задач Зеленского во время визита в Брюссель было добиться ускорения предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро (4,55 трлн грн), согласованного в апреле. Половину этой суммы планировали выделить уже в этом году, однако сейчас Украина получила всего 15 млрд евро (758,28 млрд грн).

После нескольких напряженных дней переговоров в Брюсселе Зеленскому, похоже, удалось добиться нужного результата. Украина и Европейская комиссия согласились быстро двигаться вперед с выделением в следующем году транша на 45 млрд евро (2,275 трлн грн).

Зеленский сообщил, что стороны «договорились о формате, графике и необходимых шагах для обеспечения полного покрытия» финансовых и оборонных потребностей Украины.

В то же время, украинские министры призвали Брюссель дать Киеву больше гибкости во время выполнения программы реформ. Они объяснили, что в условиях войны принятие и реализация необходимых решений проходят сложнее и медленнее.

В течение недели оставалось непонятным, готов ли Брюссель пойти Украине навстречу этому вопросу. Однако в пятницу Киев получил 2,9 млрд евро по кредитному финансированию ЕС, предусмотренному на 2026 год. Эти средства явились результатом выполнения парламентом не менее части необходимых реформ.

Предполагалось, что кредит в 90 млрд евро от ЕС покроет всего около двух третей финансовых потребностей Украины на этот и последующие годы. Остальные средства должны были предоставить отдельные государства. Пока на такой призыв отреагировала только Норвегия, предложившая выделить 9 млн дол. в следующем году.

Финансовая поддержка Украины — усиление обороноспособности Европы

Представитель аналитического центра Chatham House и руководитель фонда RBC BlueBay Тимоти Эш убежден, что финансовая поддержка Украины в то же время является способом усилить обороноспособность самой Европы перед угрозой со стороны Путина.

«Европе нужно активизироваться и перейти к автономному оборонному потенциалу. Нам нужно выиграть время, и украинцы дают нам это время», — заявил Эш.

По его словам, нынешние расходы на поддержку Украины относительно невелики по сравнению с потенциальными расходами Европы в случае победы России.

«Нам это стоит около 100 млрд долл. в год, чтобы финансировать Украину в этой войне. Это недорогая инвестиция, учитывая, что в случае победы России нам придется очень быстро перейти от расходов на оборону в размере 2,3% ВВП к, вероятно, 3% или 4%», — рассказал Эш.

Похожую позицию в четверг озвучил и канцлер Германии Фридрих Мерц. Он также предупредил о возможных последствиях недостаточного сдерживания России.

«Если мы не сможем сдержать Москву, российская военная машина рано или поздно развернется против нас и против НАТО», — заявил он.

В то же время, отношение немецкого общества к дальнейшей военной помощи Украине остается неоднозначным. Согласно недавнему опросу, 42% граждан Германии считают, что поддержка Украины оружием уже зашла слишком далеко.

По мнению Эша, одним из самых очевидных способов обеспечить Украину необходимыми ресурсами стало бы использование находящихся в ЕС замороженных российских активов на сумму 210 млрд евро. В прошлом году попытку получить доступ к этим средствам заблокировала Бельгия. Именно в этой стране находится компания Euroclear, которая хранит 185 млрд евро замороженных российских активов.

Неспособность европейских государств договориться даже об использовании российских средств подвергает сомнению их готовность самостоятельно обеспечить Украину необходимым финансированием.

В то же время Александр Мироненко из киевского Центра экономической стратегии отмечает, что украинцы, истощенные длительной войной, продолжают надеяться на поддержку Запада.

«Надежда — это единственное, на что мы можем полагаться. Потому что если у нас не будет надежды, что еще у нас останется?» — сказала Мироненко.

Напомним, издание Politico также опубликовало материал о том, что перед зимой дефицит оборонного бюджета Украины достиг 27 млрд евро на фоне массированных атак РФ на энергетику и критическую инфраструктуру. Часть правительство планирует покрыть собственными силами, а остальное — с помощью партнеров. Однако ЕС требует от Киева выполнения реформ по разблокированию средств и ускорению выплат по кредиту на 90 млрд евро, а также обсуждает использование замороженных активов РФ. Между тем, в России дефицит бюджета покрывается налогами, а расходы на армию растут. Украина, несмотря на нехватку средств, продолжает сдерживать врага, но требует финансирования уже сейчас для заказа оружия на следующий год.

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