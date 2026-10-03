Отопительный сезон 2026-2027: когда украинцам дадут тепло

Когда включат отопление 2026 года / © pexels.com

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Рассказываем, когда начнется отопительный сезон 2026-2027, при какой температуре должны подавать тепло и кто определяет дату его начала.

Когда начнется отопительный сезон 2026-2027 в Украине

Фиксированная дата начала отопительного сезона для всей Украины не установлена. Решения о том, когда дадут отопление, принимают органы местного самоуправления с учетом климатических условий.

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Поэтому в разных регионах и даже отдельных общинах отопительный сезон 2026-2027 может начаться в разное время.

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Главным ориентиром остается температура воздуха. В плановом режиме отопительный период должен начинаться не позже, чем среднесуточная температура на улице в течение трех суток составляет +8°C или ниже.

Следовательно, похолодание в течение одной ночи или даже одного холодного дня еще не означает, что на следующее утро во всех домах автоматически появится тепло.

При какой температуре включают отопление

Одним из главных критериев для старта отопительного сезона является так называемое правило трех суток.

Отопительный период должен начаться не позднее, чем средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°C или ниже в течение трех суток.

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В то же время, решение о начале подачи тепла принимается на местном уровне. Поэтому ситуация может отличаться в зависимости от погоды в конкретном регионе.

Кто решает, когда включать отопление в Украине

Решение о начале и завершении отопительного периода относится к полномочиям органов местного самоуправления.

При его принятии учитываются климатические условия, требования строительных норм, правила эксплуатации тепловых установок и сетей и другие установленные нормативы.

Поэтому общеукраинской даты, с которой одновременно должны быть включены отопления в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и других городах, нет.

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В одних общинах тепло могут начать подавать раньше, а в других позже, в зависимости от температуры воздуха и соответствующего решения местных властей.

Когда дадут отопление в школах, садах и больницах

Объекты социальной сферы могут подключать к теплоснабжению отдельно от жилых домов.

Прежде всего речь идет о больницах, детских садах, школах и других социальных учреждениях. При необходимости подачу тепла в такие учреждения могут начать раньше, чем массовое подключение жилищного фонда.

Такая практика уже применялась в предыдущие отопительные сезоны, когда в ряде областей тепло к отдельным объектам социальной сферы начинали подавать раньше.

Могут ли включить отопление раньше

Да, конкретная община может определять начало отопительного периода в соответствии с местными условиями.

Поэтому ориентироваться на определенное число в календаре не стоит. Значительно важнее фактическая среднесуточная температура и решение местных властей.

Например, в Никополе в решении по отопительному периоду 2026-2027 предусмотрено его начало не позднее, чем после удержания среднесуточной температуры на уровне +8°C или ниже в течение трех суток. Руководители учебных заведений, здравоохранения и других бюджетных учреждений при этом могут принимать решение о начале отопления в зависимости от погодных условий и финансирования.

Отопительный сезон 2026–2027: что следует запомнить

Следовательно, точной даты, когда включат отопление в Украине в 2026 году, нет. Старт отопительного сезона определяется на местном уровне и зависит прежде всего от погодных условий.

Основной температурный ориентир — +8°C или ниже в течение трех суток. В то же время больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты при необходимости могут начать получать тепло отдельно от жилых домов.

FAQ

Когда включат отопление в Украине в 2026 году?

Единой даты начала отопительного сезона для всей страны нет. Решения принимаются органами местного самоуправления с учетом погодных условий. Отопительный период должен начаться не позднее, чем среднесуточная температура воздуха составляет +8°C или ниже в течение трех суток.

При какой температуре включают отопление в Украине?

Главным ориентиром является среднесуточная температура +8°C или ниже, удерживаемая в течение трех суток. После установления таких погодных условий местные власти определяют начало подачи тепла с учетом установленных норм.

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