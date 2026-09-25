Яке свято 2 жовтня 2026 року / © ТСН

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2 жовтня 2026 року — п’ятниця. 1681-й день війни в Україні.

Яке свято 2 жовтня

2 жовтня віряни святкують День пам’яті священномученика Кипріяна / © pexels.com

2 жовтня віряни святкують День пам’яті священномученика Кипріяна. Ранньохристиянський святий, єпископ Карфагена, який жив у III столітті. Він походив із заможної язичницької родини, здобув хорошу освіту, а вже в зрілому віці прийняв християнство й згодом став єпископом. Під час переслідувань християн за імператора Валеріана Кипріян відмовився зректися віри. 258 року його стратили через усічення мечем, тому Церква вшановує його як священномученика. Він відомий також своїми богословськими працями про віру, єдність Церкви, молитву та стійкість у випробуваннях.

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2 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день усмішки / © pexels.com

2 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день усмішки. Його започаткував американський художник Гарві Болл, який 1963 року створив знаменитий жовтий смайлик. Згодом він побоювався, що символ став надто комерційним, і запропонував день, присвячений простій доброзичливості. Припадає на першу п’ятницю жовтня. Його головна ідея дуже проста: зробити хоча б одну добру справу та допомогти комусь усміхнутися.

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2 жовтня День аудіофіла / © pexels.com

Також 2 жовтня День аудіофіла. Неофіційне свято, присвячене людям, які особливо цінують якісне відтворення музики та звуку. Аудіофіли приділяють увагу не лише самій музиці, а й тому, як вона звучить: деталям запису, чистоті та природності звучання, акустиці приміщення, навушникам, колонкам, підсилювачам і програвачам.

2 жовтня День сільськогосподарських (фермерських) тварин / © pexels.com

А ще 2 жовтня День сільськогосподарських (фермерських) тварин. Цей день започаткували 1983 року, щоб привернути увагу до умов утримання та добробуту тварин, яких люди вирощують заради продуктів харчування та іншої сільськогосподарської продукції. Головна ідея дня — нагадати, що корови, свині, кури, вівці та інші фермерські тварини є живими істотами, здатними відчувати біль, страх і комфорт, а тому потребують гуманного ставлення та належних умов утримання.

2 жовтня святкують Міжнародний день соціального педагога / © pexels.com

2 жовтня святкують Міжнародний день соціального педагога. Це професійний день фахівців, які допомагають дітям, молоді та сім’ям долати складні життєві обставини, адаптуватися в суспільстві та захищати свої права. Соціальний педагог працює на перетині освіти, психологічної підтримки та соціальної допомоги. Він може допомагати дітям, які переживають конфлікти, булінг, проблеми в родині чи труднощі із соціалізацією, а також співпрацювати з батьками, учителями та соціальними службами.

2 жовтня Міжнародний день ненасильства / © pexels.com

Також 2 жовтня Міжнародний день ненасильства. Свято присвячене дню народження Махатма Ганді — одного з найвідоміших прихильників ненасильницького спротиву. Свято було офіційно проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 2007 року. Його мета — поширювати культуру миру, терпимості та ненасильства, зокрема через освіту й суспільну просвітницьку роботу. В основі дня лежить принцип: протистояти несправедливості можна без застосування насильства — за допомогою діалогу, мирного протесту, громадянської непокори та інших ненасильницьких дій.

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2 жовтня Всесвітній день гри / © pexels.com

А ще 2 жовтня Всесвітній день гри. Основна ідея такого дня — нагадати про значення гри в житті дітей і дорослих. Гра розвиває уяву, творчість, комунікацію, допомагає навчатися, знімати напруження та будувати стосунки з іншими.

2 жовтня Всесвітній день без алкоголю / © pexels.com

2 жовтня Всесвітній день без алкоголю. Його ідея — привернути увагу до наслідків надмірного вживання алкоголю та популяризувати здоровий спосіб життя й усвідомлене ставлення до спиртних напоїв. Цей день може стати приводом хоча б на добу повністю відмовитися від алкоголю та замислитися над власними звичками. Відмова або скорочення його вживання пов’язані з меншим ризиком низки захворювань і травм.

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