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Сікорський пригрозив Росії після порушення повітряного простору Польщі: що заявив
У Поллщі рішення щодо можливого збиття російських літаків ухвалюватимуть військові, якщо буде встановлено навмисність порушення та загрозу для людей чи майна.
Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав РФ принести вибачення за порушення її гелікоптером Мі-8 повітряного простору Польщі.
Про це Сікорський заявив після виступу в Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку, передає Gazeta.pl.
Після виступу в ООН глава польського МЗС прокоментував інцидент із російським гелікоптером Мі-8. За його словами, подібні ситуації можуть траплятися між сусідніми державами.
«Як я вже казав під час одного з попередніх виступів, якщо російська сторона скаже: „Перепрошуємо, пілот помилився“, ми не будемо робити з цього великої справи. Але той, хто припустився помилки, має визнати свою провину», — сказав Сікорський.
Водночас міністр відповів на запитання щодо можливості збиття російських літаків. За його словами, відповідні рішення перебувають у компетенції військового командування.
«Якщо наше командування Повітряних сил, оперативний командувач визнають, що це було навмисно і становить загрозу майну або навіть здоров’ю та життю наших громадян, то наша Конституція чітко визначає: Військо Польське захищає батьківщину», — наголосив він.
Раніше повідомлялося, що у Польщі зафіксували порушення повітряного простору російським вертольотом Мі-8 біля населеного пункту Бранєво, що межує з Калінінградською областю.
Ми раніше інформували, що в ISW заявили, що заліт російського Мі-8 у Польщу є частиною підготовки Кремля до потенційної агресії проти НАТО.