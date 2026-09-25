Сікорський пригрозив Росії після порушення повітряного простору Польщі: що заявив

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав РФ принести вибачення за порушення її гелікоптером Мі-8 повітряного простору Польщі.

Про це Сікорський заявив після виступу в Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку, передає Gazeta.pl.

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Після виступу в ООН глава польського МЗС прокоментував інцидент із російським гелікоптером Мі-8. За його словами, подібні ситуації можуть траплятися між сусідніми державами.

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«Як я вже казав під час одного з попередніх виступів, якщо російська сторона скаже: „Перепрошуємо, пілот помилився“, ми не будемо робити з цього великої справи. Але той, хто припустився помилки, має визнати свою провину», — сказав Сікорський.

Водночас міністр відповів на запитання щодо можливості збиття російських літаків. За його словами, відповідні рішення перебувають у компетенції військового командування.

«Якщо наше командування Повітряних сил, оперативний командувач визнають, що це було навмисно і становить загрозу майну або навіть здоров’ю та життю наших громадян, то наша Конституція чітко визначає: Військо Польське захищає батьківщину», — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що у Польщі зафіксували порушення повітряного простору російським вертольотом Мі-8 біля населеного пункту Бранєво, що межує з Калінінградською областю.

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Ми раніше інформували, що в ISW заявили, що заліт російського Мі-8 у Польщу є частиною підготовки Кремля до потенційної агресії проти НАТО.

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