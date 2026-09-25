Ле Пен змінила умову виходу Франції з НАТО: що заявила про війну в Україні

Марін Ле Пен / © Associated Press

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Кандидатка в президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен заявила, що її прагнення вивести країну з інтегрованого командування НАТО залишається чинним. Водночас політикиня вважає, що робити це під час війни Росії проти України недоречно.

Про це повідомляє Politico.

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Марін Ле Пен в інтерв’ю виданню у четвер, 24 вересня, зазначила, що наразі не планує робити кроків у напрямку виходу Франції з інтегрованого командування Альянсу.

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«Доки на порозі Європи триває війна, зараз не час вживати заходів у цьому напрямку, але, звісно, моє бажання це зробити залишається», — заявила лідерка партії «Національний фронт».

Як зазначає Politico, відповідно до результатів опитувань, Ле Пен наразі називають фавориткою президентських виборів, які мають відбутися наступної весни. На них французи обиратимуть наступника Еммануеля Макрона.

Водночас прагнення переглянути участь Франції у військових структурах Альянсу має не лише Ле Пен. Подібну позицію займає і кандидат від крайніх лівих Жан-Люк Меланшон. Це викликає занепокоєння у штаб-квартирі НАТО щодо подальшого курсу Парижа у сфері оборони.

Партія «Національний фронт» уже тривалий час виступає за вихід Франції з інтегрованого командування НАТО. Водночас нинішні слова Ле Пен можуть свідчити про певне коригування її попередньої позиції.

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Ще у травні політикиня заявляла, що Франція вийде з інтегрованого командування Альянсу протягом її першого президентського терміну. Тоді вона не пов’язувала це рішення із завершенням війни в Україні. Натомість голова партії Джордан Барделла заявляв, що вважає за необхідне дочекатися укладення мирної угоди між Києвом і Москвою.

Ле Пен і Барделла нині проводять передвиборчу кампанію спільним тандемом. За таким сценарієм 31-річний Барделла має обійняти посаду прем’єр-міністра.

Окремо Ле Пен заявила, що Франція не повинна вступати у війну з Росією, яка має ядерну зброю. Вона також відкинула твердження про те, що Франція вже перебуває у конфлікті з Москвою, попри заяви про гібридні атаки Кремля проти європейських держав.

Як зазначає Politico, минулого тижня Ле Пен і Барделла оприлюднили заяву із засудженням дій Росії. На думку видання, таким чином політики намагалися відповісти на критику з боку правоцентристських і лівоцентристських опонентів, які регулярно звинувачували партію у прихильності до російського президента Володимира Путіна.

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Водночас Ле Пен підтвердила свою обіцянку припинити фінансову допомогу Україні у разі перемоги на президентських виборах наступного року.

«Ми можемо готувати їхніх солдатів та військове керівництво, а також надавати їм військову допомогу. Ми більше не можемо надавати фінансову допомогу Україні, і ми шкодуємо про це», — заявила вона.

Водночас Ле Пен не виступила проти «Коаліції бажаючих» — ініціативи, яку очолюють Франція та Велика Британія і яка передбачає можливу військову присутність в Україні після завершення війни.

«Потенційні миротворчі сили, які фактично дуже схожі на миротворців ООН, здаються мені цілком реальними. І якщо „Коаліція бажаючих“ є однією з умов для переговорів про припинення вогню, то я, звісно, була б за те, щоб рухатися вперед із цією пропозицією», — сказала лідерка «Національного фронту».

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що останніми тижнями російська гібридна загроза для Європи та Франції посилилася.

Ми раніше інформували, що кандидатка в президенти Франції від «Національного об’єднання» Марін Ле Пен заявила, що Франція більше не може підтримувати Україну фінансово в колишніх обсягах через складний стан власних державних фінансів.

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