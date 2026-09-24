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El Mundo попередило про ймовірні атаки РФ на Італію, Іспанію та Францію: що відповіли у Римі
Рим жорстко відповідав на резонансну статтю El Mundo про можливі удари РФ по трьох країнах ЄС
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто спростував інформацію іспанського видання El Mundo про можливі російські атаки безпілотниками на Італію, Іспанію та Францію.
Про це він написав у соцмережі Х.
«Тривожне повідомлення, опубліковане сьогодні вранці іспанською газетою, що припускає можливі атаки на Італію, Іспанію та Францію з боку російських кораблів і дронів, нікому не йде на користь і не має жодного підтвердження», — запевнив італійський міністр.
Він закликав «в нинішній ситуації» не поширювати неперевірену інформацію: «Ми й так живемо у складні та „нервові“ часи, і нікому не потрібно підливати олії у вогонь».
Про що попереджає El Mundo
Нагадаємо, видання El Mundo оприлюднило статтю про нібито попередження американської розвідки щодо можливих нових атак Росії в Європі. За даними видання, потенційними цілями РФ можуть стати країни Середземномор’я — Італія, Іспанія або Франція. Зазначалося, що росіяни можуть запускати дрони по цих країнах просто із суден у Середземному морі.
Раніше президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що не вірить у те, що Росія ризикне напасти на одну з країн НАТО.