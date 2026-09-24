El Mundo попередило про ймовірні атаки РФ на Італію, Іспанію та Францію: що відповіли у Римі

Дрони РФ у Середземному морі?: Італія відреагувала на тривожний звіт іспанських ЗМІ / © pixabay.com

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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто спростував інформацію іспанського видання El Mundo про можливі російські атаки безпілотниками на Італію, Іспанію та Францію.

Про це він написав у соцмережі Х.

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«Тривожне повідомлення, опубліковане сьогодні вранці іспанською газетою, що припускає можливі атаки на Італію, Іспанію та Францію з боку російських кораблів і дронів, нікому не йде на користь і не має жодного підтвердження», — запевнив італійський міністр.

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Він закликав «в нинішній ситуації» не поширювати неперевірену інформацію: «Ми й так живемо у складні та „нервові“ часи, і нікому не потрібно підливати олії у вогонь».

Про що попереджає El Mundo

Нагадаємо, видання El Mundo оприлюднило статтю про нібито попередження американської розвідки щодо можливих нових атак Росії в Європі. За даними видання, потенційними цілями РФ можуть стати країни Середземномор’я — Італія, Іспанія або Франція. Зазначалося, що росіяни можуть запускати дрони по цих країнах просто із суден у Середземному морі.

Раніше президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що не вірить у те, що Росія ризикне напасти на одну з країн НАТО.

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