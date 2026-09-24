- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 802
- Час на прочитання
- 2 хв
На фото Нью-Йорка 1936 року помітили дивну деталь: у Мережі заговорили про подорожі в часі
На відомій світлині Нью-Йорка, зробленій 1936 року, знайшли деталь, яка породила теорії про подорожі в часі. Усе через загадковий предмет у руці одного з перехожих.
Фотографія, зроблена на Мангеттені, США, майже століття тому, несподівано стала приводом для теорій про подорожі в часі. Користувачів соцмереж зацікавив один із перехожих, чия поза нагадує сучасну людину під час телефонної розмови.
Про це повідомило видання Daily Mail.
Йдеться про світлину американської фотографки Береніс Ебботт, зроблену 16 липня 1936 року на Юніон-сквер у Нью-Йорку. На кадрі зафіксовано людну площу, якою проходять містяни. Серед них увагу привернув чоловік у жилеті — він повернутий до камери спиною і підніс руку з невідомим предметом до голови.
Саме ця деталь через десятиліття породила в соцмережах припущення про «мандрівника в часі». Деяким користувачам здалося, що чоловік тримає біля вуха мобільний телефон. Інші жартома навіть згадали Марті Макфлая — персонажа «Назад у майбутнє».
Втім, роздивитися загадковий предмет на старому знімку не вдається: його значну частину закриває сам чоловік. Тож визначити лише за фотографією, що саме він тримав, неможливо.
Зазначається, що портативні мобільні телефони стали доступними набагато пізніше. Motorola DynaTAC 8000X, який широко називають першим комерційно доступним пристроєм такого типу, з’явився у продажу 1983 року. Від моменту створення фотографії на той час минуло 47 років.
Є й менш фантастичне пояснення побаченого. Скептики припускають, що в руці перехожого міг бути короткохвильовий радіоприймач — ця технологія існувала вже у 1920-х роках.
Сам знімок має назву «Юніон-сквер, 14-та вулиця та Бродвей» і був створений Ебботт у межах її документального проєкту «Зміна Нью-Йорка» для Федерального художнього проєкту. Фотографка зафіксувала одну з жвавих частин міста в період Великої депресії. Нині робота перебуває в колекції Бруклінського музею.
Нагадаємо, чоловік, який назвався мандрівником у часі з 3311 року, опублікував кадри нібито з майбутнього та розповів про секретні місії.