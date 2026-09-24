На фото Нью-Йорка 1936 року помітили дивну деталь: у Мережі заговорили про подорожі в часі

Юніон-сквер, 14-та вулиця та Бродвей, Мангеттен. Фото: Береніс Ебботт/Колекція Бруклінського музею

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Фотографія, зроблена на Мангеттені, США, майже століття тому, несподівано стала приводом для теорій про подорожі в часі. Користувачів соцмереж зацікавив один із перехожих, чия поза нагадує сучасну людину під час телефонної розмови.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Йдеться про світлину американської фотографки Береніс Ебботт, зроблену 16 липня 1936 року на Юніон-сквер у Нью-Йорку. На кадрі зафіксовано людну площу, якою проходять містяни. Серед них увагу привернув чоловік у жилеті — він повернутий до камери спиною і підніс руку з невідомим предметом до голови.

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Саме ця деталь через десятиліття породила в соцмережах припущення про «мандрівника в часі». Деяким користувачам здалося, що чоловік тримає біля вуха мобільний телефон. Інші жартома навіть згадали Марті Макфлая — персонажа «Назад у майбутнє».

Втім, роздивитися загадковий предмет на старому знімку не вдається: його значну частину закриває сам чоловік. Тож визначити лише за фотографією, що саме він тримав, неможливо.

Юніон-сквер, 14-та вулиця та Бродвей, Мангеттен. Фото: Береніс Ебботт/Колекція Бруклінського музею

Зазначається, що портативні мобільні телефони стали доступними набагато пізніше. Motorola DynaTAC 8000X, який широко називають першим комерційно доступним пристроєм такого типу, з’явився у продажу 1983 року. Від моменту створення фотографії на той час минуло 47 років.

Є й менш фантастичне пояснення побаченого. Скептики припускають, що в руці перехожого міг бути короткохвильовий радіоприймач — ця технологія існувала вже у 1920-х роках.

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Сам знімок має назву «Юніон-сквер, 14-та вулиця та Бродвей» і був створений Ебботт у межах її документального проєкту «Зміна Нью-Йорка» для Федерального художнього проєкту. Фотографка зафіксувала одну з жвавих частин міста в період Великої депресії. Нині робота перебуває в колекції Бруклінського музею.

Нагадаємо, чоловік, який назвався мандрівником у часі з 3311 року, опублікував кадри нібито з майбутнього та розповів про секретні місії.

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