Загубився в кукурудзі й пішов шукати маму: трирічного хлопчика знайшли за 6 км (фото)

Трирічний хлопчик зник у кукурудзяному полі Фото Нацполіція

Реклама

На Чернігівщині під час збирання кукурудзи зник трирічний хлопчик. Дитину шукали близько 300 людей, залучивши поліцейських, кінологів, військових, працівників МВС та волонтерів з аеророзвідкою. Зрештою хлопчика знайшли живим за шість кілометрів від місця зникнення.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов кореспонденту ТСН.ua.

Реклама

За даними поліції, хлопчик перебував разом із матір’ю під час робіт на полі. Жінка відійшла, щоб віднести мішок із кукурудзою, а коли повернулася, дитини вже не було.

Реклама

Трирічний хлопчик 6 км йшов під дощем у пошуках мами Фото Національна поліція

Дитина пішла в протилежному напрямку

Пошуки ускладнювалися великою площею поля та дощем. Через опади службовий собака не зміг узяти слід хлопчика.

До пошукової операції залучили близько 300 людей. У ній брали участь оперативники та кінологи Нацполіції, працівники МВС, військовослужбовці ЗСУ, а також волонтери, які проводили аеророзвідку. Пошуки тривали, зокрема, під час минулої масованої російської атаки.

Як з’ясувалося, після зникнення хлопчик самостійно пішов полями. Він подолав близько 6 км, намагаючись знайти маму, однак рухався зовсім в іншому напрямку.

Хлопчика знайшли біля нежилого хутора

Дитину виявили на околиці нежилого хутора, приблизно за шість кілометрів від місця зникнення.

Реклама

Спочатку пошуковці знайшли іграшку хлопчика, а згодом побачили і саму дитину.

У поліції повідомили, що хлопчик живий. Після виявлення його передали медикам.

Пошуки зниклого хлопчика / © Міністерство внутрішніх справ України

Що відомо про маленького Святослава

Про пошуки 3-річного Святослава з Чернігівщини вже йшлося раніше. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомляв, що пошукова операція дитини тривала майже 24 години і не припинялася ні на хвилину. На щастя, Святослава побачили з повітря за допомогою аеророзвідки, а саме тепловізора, оператори БпЛА помітили хлопчика та одразу передали координати наземним пошуковим групам.

Нагадаємо, 18-місячного хлопчика знайшли живим у морзі після того, як лікарі оголосили його померлим.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів