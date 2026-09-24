300 людей, безсонна ніч і одна важлива знахідка: чим завершилися пошуки 3-річного Святослава на Чернігівщині

Зниклий хлочик на Чернігівщині / © Міністерство внутрішніх справ України

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На Чернігівщині після майже доби пошуків знайшли живим 3-річного Святослава, який загубився напередодні. До порятунку хлопчика було залучено більше ніж 300 працівників системи МВС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

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Дитину шукали майже добу

Пошукова операція тривала майже 24 години і не припинялася ні на хвилину. До неї залучили понад 300 працівників системи МВС — поліцейських, рятувальників, нацгвардійців та прикордонників.

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Пошуки проводили також кінологи та екіпажі безпілотників. Правоохоронці та рятувальники перевіряли можливі маршрути, а окремі ділянки території прочісували повторно.

Як розповів Вигівський, вранці пошуковці виявили іграшку, що дозволило зосередити увагу на цьому секторі.

Святослава побачили з повітря

Вирішальним у пошуку хлопчика стала робота аеророзвідки. За допомогою тепловізора оператори БпЛА помітили дитину та одразу передали координати наземним пошуковим групам. Святослава вдалося знайти живим.

Наразі хлопчик перебуває під наглядом медиків. За попередньою інформацією, загрози його життю немає.

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Нагадаємо, 18-місячного хлопчика знайшли живим у морзі після того, як лікарі оголосили його померлим.

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