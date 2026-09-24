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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 вересня

Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 25 вересня?

Місяць розповідає

Досить складний день, коли сили зла, які зазвичай не дають про себе знати, виходять назовні й прагнуть опанувати людиною, змушуючи її діяти так, як того хочуть вони. Усі властиві людині якості — як позитивні, так і негативні — посилюються у кілька разів, але астрологи вважають, що лише нам до снаги вирішувати, яка сторона — світла чи темряви — здобуде перемогу.

Місяць рекомендує

У діловому та професійному плані не можна знижувати робочий темп. У більшості випадків до завершення робочого процесу залишається зробити останній — вирішальний — ривок; якщо ми сповільнимося або зупинимося, то самі себе відкинемо назад. А ось якщо не відступити, все, до чого ми прагнули раніше, нарешті стане реальністю.

Місяць застерігає

Тим, хто не хоче потрапити під вплив сил зла, слід бути дуже обережними: спокус вчинити не найпорядніше буде чимало, важливо знайти в собі сили, щоб їм протистояти. Особистих стосунків цього дня бажано уникати: розпочавшись з ейфорії, вони дуже швидко зіткнуть нас із неприємною реальністю та принесуть розчарування.

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