РФ може напасти на ЄС вже найближчими місяцями: розвідка зробила тривожну заяву про сценарій Кремля

Загроза нападу РФ на Європу / © ТСН

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Росія може здійснити обмежений військовий напад або серію масштабних диверсій проти однієї з країн-членів НАТО вже найближчими місяцями.

Про це із посиланням на звіт Служби військової розвідки Данії (DDIS) повідомляє Financial Times.

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За словами очільника данської розвідки Томаса Аренкіля, існує «низький, але дедалі більший ризик» того, що Кремль відправить незначну кількість військових без розпізнавальних знаків на територію сусідньої держави під приводом «захисту російськомовної меншини» або завдасть удару по логістичній інфраструктурі, яка підтримує Україну. Головна мета такої провокації — розколоти Північноатлантичний альянс.

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Міністр оборони Данії Йеппе Бруус наголосив, що ескалація з боку РФ є ознакою її слабкості та неспроможності досягти своїх цілей у війні проти України. Перебуваючи під колосальним тиском та не маючи перспектив для великого прориву на фронті впродовж наступних шести місяців, Москва намагається підірвати підтримку України з боку європейських партнерів.

Аналітики зазначають, що попри низьку ймовірність повномасштабного вторгнення в країну НАТО без багатомісячної підготовки, РФ суттєво активізує гібридну війну. Йдеться про руйнівні кібератаки, підрив елементів критичної інфраструктури, диверсії з високим ризиком людських жертв та випробування ППО європейських держав.

Раніше повідомлялося, що РФ масово готує ліжка у шпиталях біля кордонів НАТО.

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