У Польщі українця затримали за криваву різанину в монастирі: загинув священник, багато поранених (фото)

Місце злочину. Фото: Gazeta Jarosławska

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У Польщі 31-річного чоловіка з України звинувачують у масовій різанині, яка сталась у місцевому монастирі 24 вересня. Відомо про загибель священника, деякі польські медіа пишуть про смерть ще однієї людини, про це офіційно не підтвердили. Також відомо про поранених.

Про це пише польське видання Оnet.

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Повідомлення про напад у монастирі на вулиці Бенедиктинській у Ярославі служби отримали приблизно о 9:30. Як повідомила поліція Підкарпатського воєводства, спочатку надійшла інформація про напад на чоловіка. Коли правоохоронці прибули на місце події, з’ясувалося, що поранено п’ятьох осіб. За кілька хвилин до цього нападник напав на одну жінку та чотирьох священнослужителів. Усі вони були госпіталізовані. Троє чоловіків отримали серйозні травми.

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Свідки події повідомляють, що напад стався в церкві та церковній їдальні. Все відбувалося перед месою, запланованою на 10-ту годину. У храмі перебували люди похилого віку. На одного із священників чоловік напав у сповідальні.

«Одна людина, чоловік, не вижив під час нападу», — повідомила телеканалу TVN24 старша лейтенантка Анна Длугош із Повітового управління поліції в Ярославі.

Gazeta Jarosławska повідомляє про двох загиблих. Жешувський кафедральний собор теж повідомив у Facebook про смерть двох людей. Проте згодом уточнив, що іншому священнику поки надають допомогу.

Нападника затримано. Це 31-річний громадянин України, у якого було вилучено ніж. Мотиви його нападу поки що невідомі.

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«Служби проводять на місці події заходи під наглядом прокурора, щоб з’ясувати точні обставини інциденту. Нападник доставлений до поліцейського відділку. Він перебуває у розпорядженні слідчих», — повідомляють польські ЗМІ.

Ситуацію прокоментував міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський:

«Трагічні події в Ярославі. Громадянин України був негайно затриманий поліцією після нападу на 5 осіб. Служби з’ясовують мотиви та обставини події».

Нагадаємо, Польща відправила військових до шести КПП на кордоні з Україною.

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