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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Польщі підпалили станцію Starlink, що забезпечувала доступ до Інтернету в Україні

Вогонь пошкодив електрообладнання та генератор, необхідні для роботи станції.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Пожежа на станції Starlink у Мазовецькому воєводстві підняла служби на ноги

Пожежа на станції Starlink у Мазовецькому воєводстві підняла служби на ноги / © depositphotos.com

Наземний шлюз супутникового зв’язку Starlink, що забезпечує Інтернетом Україну, підпалили в Польщі. Влада не виключає диверсії.

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався на території наземної базової станції супутникового зв’язку Starlink у Волі-Кробівській Мазовецькому воєводстві. За даними пожежників, було здійснено підпал розподільчої станції, а також пошкоджено електрогенераторну установку. На місце події викликали правоохоронців.

Вогонь охопив електрообладнання та генератор — саме вони забезпечують роботу станції.

За словами віце-прем’єра Польщі Кшиштофа Гавковського, це міг бути свідомий саботаж, мета якого — вивести станцію з ладу та порушити інтернет-зв’язок, зокрема для українських військових. Нині системи вже працюють.

Нагадаємо, у Польщі на заводі WB Electronics, який виготовляє дрони для польської та української армій, виникла пожежа. Вогонь охопив обʼєкт, розташований поблизу складу, де зберігалися електронні компоненти. У пресслужбі районного управління поліції повідомили, що пожежа виникла в цеху, в якому виробляють помпи для безпілотних систем.

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