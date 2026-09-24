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У Польщі підпалили станцію Starlink, що забезпечувала доступ до Інтернету в Україні
Вогонь пошкодив електрообладнання та генератор, необхідні для роботи станції.
Наземний шлюз супутникового зв’язку Starlink, що забезпечує Інтернетом Україну, підпалили в Польщі. Влада не виключає диверсії.
Про це повідомляє Reuters.
Інцидент стався на території наземної базової станції супутникового зв’язку Starlink у Волі-Кробівській Мазовецькому воєводстві. За даними пожежників, було здійснено підпал розподільчої станції, а також пошкоджено електрогенераторну установку. На місце події викликали правоохоронців.
Вогонь охопив електрообладнання та генератор — саме вони забезпечують роботу станції.
За словами віце-прем’єра Польщі Кшиштофа Гавковського, це міг бути свідомий саботаж, мета якого — вивести станцію з ладу та порушити інтернет-зв’язок, зокрема для українських військових. Нині системи вже працюють.
Нагадаємо, у Польщі на заводі WB Electronics, який виготовляє дрони для польської та української армій, виникла пожежа. Вогонь охопив обʼєкт, розташований поблизу складу, де зберігалися електронні компоненти. У пресслужбі районного управління поліції повідомили, що пожежа виникла в цеху, в якому виробляють помпи для безпілотних систем.