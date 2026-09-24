ТЦК залишив повістку у поштовій скриньці: суд вирішив, чи це законно

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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В Україні суд розглянув справу чоловіка, який оскаржував дії ТЦК після того, як повістку йому залишили у поштовій скриньці. Він особисто її не отримував, однак суд вирішив, що чоловіка все ж законно повідомили про необхідність з’явитися до ТЦК.

Про це йдеться у справі №160/4687/26, повідомляє Судово-Юридична газета.

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Повістку залишили у скриньці

Як встановив суд, 13 січня 2026 року група оповіщення прибула за адресою чоловіка, щоб повідомити його про необхідність з’явитися до ТЦК та СП. Однак двері ніхто не відчинив, тому повістку залишили у поштовій скриньці.

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Виклик був пов’язаний із тим, що після завершення шестимісячного строку, зазначеного у свідоцтві про хворобу, у військовому реєстрі не було актуальної інформації про стан здоров’я чоловіка.

У визначені в повістці дату та час він до ТЦК не прибув і, як зазначив суд, не надав доказів проходження повторного медичного огляду та визнання його непридатним до військової служби.

Суд визнав оповіщення законним

Позивач наполягав, що ТЦК діяв неправомірно. Він, зокрема, заперечував законність внесення відповідних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак апеляційний суд із його доводами не погодився. Суд зазначив, що матеріали справи містять відомості про його оповіщення повісткою, а сам чоловік не заперечував факту неявки до ТЦК у визначені строки. Апеляційну скаргу залишили без задоволення.

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Окремо суд вказав, що закінчення строку притягнення до адміністративної відповідальності саме по собі не позбавляє ТЦК повноважень застосовувати передбачені законом заходи для забезпечення виконання військового обов’язку.

Що передбачають правила вручення поштових повісток

Водночас порядок вручення повісток поштою передбачає особисте вручення рекомендованого листа з відповідною позначкою.

Якщо адресата немає вдома, до поштової скриньки вкладають повідомлення про надходження рекомендованого відправлення, а не саму повістку. У такому випадку лист має бути отриманий у встановленому порядку або повернутий відправнику відповідно до поштових правил.

У цій справі, однак, повістку доставляла не пошта, а група оповіщення ТЦК. Саме цю обставину суд врахував, оцінюючи матеріали щодо належного оповіщення чоловіка.

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Верховний Суд не став переглядати справу

Чоловік намагався оскаржити рішення у Верховному Суді. Однак 10 серпня 2026 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у відкритті касаційного провадження.

ВС зазначив, що справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження, а рішення у таких справах за загальним правилом не підлягають касаційному оскарженню. Підстав для застосування передбачених законом винятків суд не встановив.

Коли неявку за повісткою можуть визнати поважною

Закон передбачає низку обставин, за яких неявка за повісткою може вважатися поважною. Серед них:

хвороба,

стихійні перешкоди,

воєнні дії та їхні наслідки,

смерть близького родича,

а також інші обставини, які позбавили людину можливості особисто прибути у визначені місце та строк.

Водночас про причину неприбуття необхідно повідомити ТЦК не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати та часу. Після цього людина має прибути до ТЦК у строк, що не перевищує семи календарних днів.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, 25-річним українським чоловікам не обов’язково потрібно особисто відвідувати ТЦК та СП. Передбачається автоматичне переведення з призовників у військовозобов’язані.

В Україні військовозобов’язані, призовники та резервісти мають інформувати про будь-які зміни своїх персональних даних протягом семи днів. У разі ігнорування передбачено штраф від 17 000 гривень.

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