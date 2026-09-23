Чоловік вказав у "Резерв+" адресу в Польщі, але ТЦК оголосив його в розшук: що вирішив суд

Резерв + / © Міністерство оборони

Реклама

Українець оновив дані в «Резерв+» і вказав, що мешкає у Польщі. Проте згодом з подивом виявив статус «у розшуку» — виявляється, його чекали за повісткою в Україні. Обурений чоловік подав до суду на ТЦК, але під час розгляду справи спливла одна несподівана деталь щодо його виїзду за кордон.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на рішення Першого апеляційного адміністративного суду.

Реклама

Повістка за місцем реєстрації та статус «у розшуку»

У червні 2024 року громадянин оновив свої військово-облікові дані через мобільний застосунок «Резерв+». Під час оновлення він вказав, що фактично проживає за межами України — у місті Познань (Польща).

Реклама

Попри це, ТЦК та СП направив повістку на його зареєстровану адресу в Україні з вимогою з’явитися до військкомату вранці 27 березня 2025 року. «Укрпошта» повернула лист із відміткою про відсутність адресата.

Згодом чоловік виявив у своєму застосунку статус «у розшуку». З’ясувалося, що ТЦК звернувся до Національної поліції з проханням про його адміністративне затримання та доставлення через порушення правил військового обліку.

Аргументи позивача — що заявляв

Не погодившись із діями військкомату, військовозобов’язаний подав позов до суду. Його захист наполягав, що чоловік фізично не міг отримати повістку в Україні, оскільки чесно вказав польську адресу.

Адвокат позивача вважав, що направлення листа на українську адресу реєстрації не може вважатися належним повідомленням. Відповідно, на думку захисту, ТЦК не мав законних підстав оголошувати чоловіка в розшук і звертатися до поліції.

Реклама

Що вирішив суд

У підсумку суд став на бік військкомату та відхилив скаргу чоловіка. Суд звернув увагу на головне: чоловік не підтвердив документами, що дійсно живе у Познані. До того ж, за базою прикордонників «Аркан», він узагалі офіційно не виїжджав з України.

Як пояснив суд, згідно з постановою Кабміну № 560, якщо особа не повідомила ТЦК достовірну інформацію про інше місце проживання, відмітка пошти про відсутність адресата за місцем реєстрації вважається належним підтвердженням оповіщення. Оскільки чоловік не з’явився за викликом, це є прямим порушенням правил обліку.

Чи законний статус у реєстрі без офіційного штрафу?

Окремо суд роз’яснив питання статусу «у розшуку» в базі даних. Сторона позивача вказувала на те, що щодо чоловіка не було складено протоколу чи постанови про адміністративне правопорушення (за статтями 210 чи 210-1 КУпАП).

Однак суд наголосив, що чинне законодавство не забороняє вносити до реєстру «Оберіг» інформацію про порушення правил військового обліку навіть без офіційної постанови про штраф. Судді визнали, що поняття «притягнення до відповідальності» та «відомості про порушення правил обліку» не є тотожними.

Реклама

У підсумку суд констатував, що ТЦК та СП діяв виключно в межах своїх повноважень, а інформація про розшук військовозобов’язаного залишається законною.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, є категорія українців, які можуть безкарно відмовитись від повістки ТЦК. Ця категорія — громадяни, виключені з військового обліку. У такому випадку вони не мають жодного стосунку до військової служби, мобілізації, повісток, ТЦК, ВЛК тощо.

Також ми пояснювали, навіть якщо у вас є бронь від мобілізації, правила обліку ніхто не скасовував. Отримали законно вручену повістку — маєте прийти до військкомату.

За словами військового юриста Зоряна Павліва, група оповіщення ТЦК без працівників поліції не має повноважень затримувати громадян без військово-облікових документів — поїздка до військкомату можлива лише добровільно.

Новини партнерів

Новини партнерів