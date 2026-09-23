Мужчина указал в "Резерв+" адрес в Польше, но ТЦК объявил его в розыск: что решил суд

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Украинец обновил данные в «Резерв+» и указал, что живет в Польше. Однако впоследствии с удивлением обнаружил статус «в розыске» — оказывается, его ждали по повести в Украине. Возмущенный мужчина подал в суд на ТЦК, но при рассмотрении дела всплыла одна неожиданная деталь по его выезду за границу.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на решение Первого апелляционного административного суда.

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Повестка по месту регистрации и статус «в розыске»

В июне 2024 года гражданин обновил свои военно-учетные данные через мобильное приложение «Резерв+». Во время обновления он указал, что фактически проживает за пределами Украины — в городе Познань (Польша).

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Несмотря на это, ТЦК и СП направил повестку по его зарегистрированному адресу в Украине с требованием явиться в военкомат утром 27 марта 2025 года. «Укрпочта» вернула письмо с отметкой об отсутствии адресата.

Впоследствии мужчина обнаружил в своем приложении статус «в розыске». Выяснилось, что ТЦК обратился в Национальную полицию с просьбой о его административном задержании и доставке из-за нарушения правил военного учета.

Аргументы истца — что заявлял

Не согласившись с действиями военкомата, военнообязанный подал в суд. Его защита настаивала, что мужчина физически не мог получить повестку в Украине, поскольку честно указал польский адрес.

Адвокат истца считал, что направление письма в украинский адрес регистрации не может считаться надлежащим уведомлением. Соответственно, по мнению защиты, ТЦК не имел законных оснований объявлять мужчину в розыск и обращаться в полицию.

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Что решил суд

В итоге суд принял сторону военкомата и отклонил жалобу мужчины. Суд обратил внимание на главное: мужчина не подтвердил действительно живущими в Познани документами. К тому же по базе пограничников «Аркан» он вообще официально не выезжал из Украины.

Как пояснил суд, согласно постановлению Кабмина №560, если лицо не сообщило ТЦК достоверной информации о другом месте жительства, отметка почты об отсутствии адресата по месту регистрации считается надлежащим подтверждением оповещения. Поскольку мужчина не явился по вызову, это является прямым нарушением правил учета.

Законен ли статус в реестре без официального штрафа?

Отдельно суд разъяснил вопрос о статусе «в розыске» в базе данных. Сторона истца указывала на то, что в отношении мужчины не был составлен протокол или постановление об административном правонарушении (по статьям 210 или 210-1 КУоАП).

Однако суд подчеркнул, что действующее законодательство не запрещает вносить в реестр «Оберег» информацию о нарушении правил военного учета даже без официального постановления о штрафе. Судьи признали, что понятия «привлечения к ответственности» и «сведения о нарушении правил учета» не тождественны.

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В результате суд констатировал, что ТЦК и СП действовал исключительно в пределах своих полномочий, а информация о розыске военнообязанного остается законной.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, есть категория украинцев, которые могут безнаказанно отказаться от повестки ТЦК. Эта категория — граждане, исключенные из военного учета. В таком случае они не имеют никакого отношения к военной службе, мобилизации, повесткам, ТЦК, ВЛК и т.д.

Также мы объясняли, даже если у вас есть брони от мобилизации, правила учета никто не отменял. Получили законно врученную повестку — должны прийти в военкомат.

По словам военного юриста Зоряна Павлива, группа оповещения ТЦК без работников полиции не имеет полномочий задерживать граждан без военно-учетных документов — поездка в военкомат возможна только добровольно.

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