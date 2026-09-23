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Мужчина указал в "Резерв+" адрес в Польше, но ТЦК объявил его в розыск: что решил суд
Украинец указал в «Резерве+», живущем в Польше, однако получил повестку по украинскому адресу и впоследствии статус «в розыске», после чего решил обжаловать действия ТЦК в суде.
Украинец обновил данные в «Резерв+» и указал, что живет в Польше. Однако впоследствии с удивлением обнаружил статус «в розыске» — оказывается, его ждали по повести в Украине. Возмущенный мужчина подал в суд на ТЦК, но при рассмотрении дела всплыла одна неожиданная деталь по его выезду за границу.
Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на решение Первого апелляционного административного суда.
Повестка по месту регистрации и статус «в розыске»
В июне 2024 года гражданин обновил свои военно-учетные данные через мобильное приложение «Резерв+». Во время обновления он указал, что фактически проживает за пределами Украины — в городе Познань (Польша).
Несмотря на это, ТЦК и СП направил повестку по его зарегистрированному адресу в Украине с требованием явиться в военкомат утром 27 марта 2025 года. «Укрпочта» вернула письмо с отметкой об отсутствии адресата.
Впоследствии мужчина обнаружил в своем приложении статус «в розыске». Выяснилось, что ТЦК обратился в Национальную полицию с просьбой о его административном задержании и доставке из-за нарушения правил военного учета.
Аргументы истца — что заявлял
Не согласившись с действиями военкомата, военнообязанный подал в суд. Его защита настаивала, что мужчина физически не мог получить повестку в Украине, поскольку честно указал польский адрес.
Адвокат истца считал, что направление письма в украинский адрес регистрации не может считаться надлежащим уведомлением. Соответственно, по мнению защиты, ТЦК не имел законных оснований объявлять мужчину в розыск и обращаться в полицию.
Что решил суд
В итоге суд принял сторону военкомата и отклонил жалобу мужчины. Суд обратил внимание на главное: мужчина не подтвердил действительно живущими в Познани документами. К тому же по базе пограничников «Аркан» он вообще официально не выезжал из Украины.
Как пояснил суд, согласно постановлению Кабмина №560, если лицо не сообщило ТЦК достоверной информации о другом месте жительства, отметка почты об отсутствии адресата по месту регистрации считается надлежащим подтверждением оповещения. Поскольку мужчина не явился по вызову, это является прямым нарушением правил учета.
Законен ли статус в реестре без официального штрафа?
Отдельно суд разъяснил вопрос о статусе «в розыске» в базе данных. Сторона истца указывала на то, что в отношении мужчины не был составлен протокол или постановление об административном правонарушении (по статьям 210 или 210-1 КУоАП).
Однако суд подчеркнул, что действующее законодательство не запрещает вносить в реестр «Оберег» информацию о нарушении правил военного учета даже без официального постановления о штрафе. Судьи признали, что понятия «привлечения к ответственности» и «сведения о нарушении правил учета» не тождественны.
В результате суд констатировал, что ТЦК и СП действовал исключительно в пределах своих полномочий, а информация о розыске военнообязанного остается законной.
Мобилизация в Украине — последние новости
Напомним, есть категория украинцев, которые могут безнаказанно отказаться от повестки ТЦК. Эта категория — граждане, исключенные из военного учета. В таком случае они не имеют никакого отношения к военной службе, мобилизации, повесткам, ТЦК, ВЛК и т.д.
Также мы объясняли, даже если у вас есть брони от мобилизации, правила учета никто не отменял. Получили законно врученную повестку — должны прийти в военкомат.
По словам военного юриста Зоряна Павлива, группа оповещения ТЦК без работников полиции не имеет полномочий задерживать граждан без военно-учетных документов — поездка в военкомат возможна только добровольно.