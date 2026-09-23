Зеленский ответил, согласился ли отказаться от Крыма

Зеленский на Крымской платформе: без деоккупации полуострова мира не будет / © Associated Press

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Возвращение граждан Украины к нормальной жизни после войны невозможно без освобождения Крыма.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на шестом саммите Крымской платформы 23 сентября.

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По словам президента, нарушение международного права имеет последствия не только для государств, но и для отдельных людей.

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«Мы хотим, чтобы международное право имело реальную силу. От этого зависит, имеет ли вообще человеческая жизнь настоящую ценность», — подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что деоккупация Крыма остается связанной с безопасностью людей, освобождением пленных и территориальной целостностью Украины.

«Неуважение началось с Крыма в 2014 году, когда Россия вошла в Крым. Поэтому не может быть возвращение к нормальной жизни без Крыма — без восстановления безопасности, защиты людей и их жизней, освобождения удерживаемых Россией пленных и возвращения к базовым принципам международного права. Территориальная целостность имеет значения. Человеческие жизни имеют значение. И Россия должна это понять», — подчеркнул президент.

Рост цен — следствие оккупации Крыма

По мнению Зеленского, оккупация Крыма в 2014 году стала началом войны Путина. А нынешний мировой продовольственный и энергетический кризисы — его дальнейшее следствие.

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«Если бы Россия не украла у нас Крым, если бы Путин не превратил его в источник войны и огромную военную базу, то зерно и удобрения, дизельное топливо и нефть сейчас свободно перемещались бы по Черному морю. Но Путин решил пренебречь всеми правилами», — считает президент.

Зеленский уверен, что именно оккупация Крыма в определенной степени привела к росту цен на горючее и продовольствие.

«Когда мир страдает из-за кризиса стоимости жизни, вполне ужасный рост цен на энергоносители и еду. Все это неизбежно возвращает нас к Крыму. Там все это началось много лет назад. Сегодня люди во многих странах платят больше из собственного кармана, просто чтобы прожить. Другие вынуждены сражаться за собственные жизни. И это просто потому, что один человек решил, что может перерисовывать границы, как ему вздумается», — возмущается глава государства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский и фон дер Ляен поспорили из-за денег для Украины.

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