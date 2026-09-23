Зеленський відповів, чи погодився відмовитися від Криму

Зеленський на Кримській платформі: без деокупації півострова миру не буде / © Associated Press

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Повернення громадян України до нормального життя після війни неможливе без звільнення Криму.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на шостому саміті Кримської платформи 23 вересня.

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За словами президента, порушення міжнародного права має наслідки не лише загалом для держав, а й для окремих людей.

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«Ми хочемо, щоб міжнародне право мало реальну силу. Від цього залежить, чи має взагалі людське життя справжню цінність», — наголосив Зеленський.

Він переконаний, що деокупація Криму залишається пов’язаним із безпекою людей, звільненням полонених та територіальною цілісністю України.

«Неповага почалася з Криму у 2014 році, коли Росія увійшла до Криму. Тому не може бути повернення до нормального життя без Криму — без відновлення безпеки, захисту людей і їхніх життів, звільнення полонених, яких утримує Росія, та повернення до базових принципів міжнародного права. Територіальна цілісність має значення. Людські життя мають значення. І Росія має це зрозуміти», — наголосив президент.

Зростання цін — наслідок окупації Криму

На думку Зеленського, окупації Криму у 2014 році стала початком війни Путіна. А нинішні світова продовольча та енергетична кризи — її подальшим наслідком.

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«Якби Росія не вкрала у нас Крим, якби Путін не перетворив його на джерело війни та величезну військову базу, то зерно та добрива, дизельне паливо та нафта зараз вільно переміщалися б Чорним морем. Але Путін вирішив знехтувати всіма правилами», — вважає президент.

Зеленський певен, що саме окупація Криму певною мірою спричинила ріст цін на пальне та продовольство.

«Коли світ страждає через кризу вартості життя, цілком жахливий ріст цін на енергоносії та їжу. Все це неуникненно повертає нас до Криму. Там це все почалося багато років тому. Сьогодні люди в багатьох країнах платять більше з власної кишені, просто щоб прожити. Інші змушені битися за власні життя. І це просто тому що один чоловік вирішив, що може перемальовувати кордони, як йому заманеться», — обурюється глава держави.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Зеленський і фон дер Ляєн посперечалися через гроші для України.

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