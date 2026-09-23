Зеленський і фон дер Ляєн посперечалися через гроші для України: чого тепер вимагає ЄС — Bloomberg

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Між президентом України Володимиром Зеленським та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відбулася напружена розмова щодо подальшої фінансової підтримки України.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

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Зустріч відбулася у вівторок у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН. За словами джерела, знайомого з перебігом переговорів, представники ЄС дали зрозуміти Києву, що для отримання додаткового бюджетного фінансування Україна має продемонструвати прогрес у реформах.

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Йдеться, зокрема, про нове законодавство для боротьби з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та наближення українських норм до законодавства ЄС.

Після зустрічі фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз продовжить підтримувати оборонний сектор України, а додаткова бюджетна допомога залежатиме від просування реформ у Верховній Раді.

«У цьому календарному році у нас ще є 37 мільярдів євро в наявності», — зазначила вона.

Україні бракує близько 26 млрд євро

Київ звернувся до партнерів із проханням допомогти закрити непередбачений дефіцит бюджету приблизно у 26 млрд євро. Також Україна просить ЄС пришвидшити надання кредиту на 90 млрд євро, який має забезпечити фінансування до кінця наступного року.

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За словами Зеленського, переговори щодо грошей продовжаться. Команди сторін мають знову зустрітися через сім-десять днів.

Напруження між Україною та європейськими партнерами посилюється на тлі підготовки до чергової зими. Київ занепокоєний нестачею засобів ППО та небажанням частини союзників передавати необхідні перехоплювачі.

Українська сторона також висловила невдоволення рішенням ЄС зняти санкції з двох російських олігархів у межах домовленостей про продовження санкцій.

Зеленський просить більше Patriot

Під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом Зеленський також порушив питання постачання ракет Patriot на зимовий період та отримання ліцензій для їхнього виробництва в Україні.

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Президент визнав, що у світі існує дефіцит таких ракет, тому Київ планує звертатися не лише до США, а й до партнерів на Близькому Сході.

За словами Зеленського, представники Raytheon готові надати Україні ліцензії на виробництво власних перехоплювачів, однак відповідні підприємства можуть бути готовими до початку виробництва не раніше ніж через рік.

Нагадаємо, Євросоюз перерахував Україні ще €3,3 млрд на закупівлю ракет і безпілотників, а наступним кроком має стати розширення спільних оборонних проєктів, зокрема у сфері протиракетної оборони.

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