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Норвезький принц Сверре-Магнус порівняв свій перший день в університеті з навчанням у цьому ж коледжі інфанти Софії
У свій перший навчальний день молодший син короля Гокона та королеви Метте-Маріт — принц Сверре Магнус — поговорив із пресою і цілком природно згадав інфанту Софію Іспанську, яка навчається у тому ж коледжі, що й він.
20-річний принц Сверре Магнус розпочав університетське життя у Forward College у Португалії, в Лісабоні, що привернуло до нього пильну увагу ЗМІ.
Син Гокона та Метте-Маріт охоче відповідав на запитання журналістів у свій перший день занять і згадав інфанту Софію, яка торік також навчалася у португальській столиці за тією ж програмою, що й він.
На запитання про те, як жителі Лісабона ставляться до присутності члена королівської сім’ї на їхніх вулицях, юнак відповів невимушено:
«Я не думаю, що вони вважають це чимось особливим. Тут уже була принцеса Софія Іспанська, тож це не так уже й незвично. Все дуже спокійно», — цитує видання vanitatis.
Цими словами Сверре Магнус нагадав, що торік донька короля Філіпа VI та королеви Летиції жила й навчалася у Лісабоні і не мала жодних проблем з кордонами приватності. А цього року інфанта Софія вирушила на другий навчальний рік до Парижа, згідно з програмою курсу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що інфанта Софія майже інкогніто вирушила на навчання до Парижа, не влаштовуючи жодної фотосесії, яку зробили для її старшої сестри — принцеси Леонор.