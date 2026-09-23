Норвезький принц Сверре-Магнус порівняв свій перший день в університеті з навчанням у цьому ж коледжі інфанти Софії

Принц Сверре Магнус / © Getty Images

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20-річний принц Сверре Магнус розпочав університетське життя у Forward College у Португалії, в Лісабоні, що привернуло до нього пильну увагу ЗМІ.

Син Гокона та Метте-Маріт охоче відповідав на запитання журналістів у свій перший день занять і згадав інфанту Софію, яка торік також навчалася у португальській столиці за тією ж програмою, що й він.

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Принц Сверре Магнус / © Getty Images

На запитання про те, як жителі Лісабона ставляться до присутності члена королівської сім’ї на їхніх вулицях, юнак відповів невимушено:

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«Я не думаю, що вони вважають це чимось особливим. Тут уже була принцеса Софія Іспанська, тож це не так уже й незвично. Все дуже спокійно», — цитує видання vanitatis.

Цими словами Сверре Магнус нагадав, що торік донька короля Філіпа VI та королеви Летиції жила й навчалася у Лісабоні і не мала жодних проблем з кордонами приватності. А цього року інфанта Софія вирушила на другий навчальний рік до Парижа, згідно з програмою курсу.

Інфанта Софія / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що інфанта Софія майже інкогніто вирушила на навчання до Парижа, не влаштовуючи жодної фотосесії, яку зробили для її старшої сестри — принцеси Леонор.

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