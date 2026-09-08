ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Леонор одягла стильну прикрасу у вигляді серця від Tiffany у перший день навчання в університеті

Іспанська принцеса розпочала навчання у Мадридському університеті імені Карлоса III.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Ми звернули увагу на образ принцеси Леонор, який для першого дня у навчальному закладі обрала простий повсякденний образ, одягнувши білу сорочку без рукавів з атласу від Zara, широкі темні джинси, а взутла кросівки Onitsuka Tiger Official.

Простий і водночас стильний образ принцеса Леонор доповнила сережками-кільцями Parfois із нержавіючої сталі з плетінням за 19 доларів, а на шиї у неї була підвіска у формі серця від Tiffanyandco x @elsaperetti.official зі стерлінгового срібла, вартістю 656 доларів.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Леонор заплела волосся в низьку косу, зробила легкий макіяж очей і підкреслила губи блиском. Зазначимо, в університеті принцеса вивчатиме політологію.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

До речі, її молодша сестра інфанта Софія також вивчає політологію та міжнародні відносини в університеті Forward College, перший навчальний рік вона провела у Лісабоні, а другий проведе у Парижі.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie