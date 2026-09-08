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Принцеса Леонор одягла стильну прикрасу у вигляді серця від Tiffany у перший день навчання в університеті
Іспанська принцеса розпочала навчання у Мадридському університеті імені Карлоса III.
Ми звернули увагу на образ принцеси Леонор, який для першого дня у навчальному закладі обрала простий повсякденний образ, одягнувши білу сорочку без рукавів з атласу від Zara, широкі темні джинси, а взутла кросівки Onitsuka Tiger Official.
Простий і водночас стильний образ принцеса Леонор доповнила сережками-кільцями Parfois із нержавіючої сталі з плетінням за 19 доларів, а на шиї у неї була підвіска у формі серця від Tiffanyandco x @elsaperetti.official зі стерлінгового срібла, вартістю 656 доларів.
Леонор заплела волосся в низьку косу, зробила легкий макіяж очей і підкреслила губи блиском. Зазначимо, в університеті принцеса вивчатиме політологію.
До речі, її молодша сестра інфанта Софія також вивчає політологію та міжнародні відносини в університеті Forward College, перший навчальний рік вона провела у Лісабоні, а другий проведе у Парижі.