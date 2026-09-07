Принцеса Леонор у білій блузці та широких джинсах провела свій перший день в університеті

Принцеса Леонор / © Getty Images

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Принцеса розпочинає навчання за спеціальністю «Політологія» в кампусі Мадридського університету імені Карлоса III, продовжуючи таким чином свою освіту з метою стати майбутньою королевою після закінчення військової підготовки, яка тривала останні три роки.

Вперше старша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції опиниться у великому університетському середовищі. В аудиторіях і коридорах Університету Карлоса III спадкоємиця престолу ділитиме простір із тисячами молодих людей з різних верств суспільства, в атмосфері, де присутність камер мобільних телефонів постійно створює загрозу для збереження її приватного життя поза офіційними заходами.

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Принцеса Леонор / © Getty Images

Відомо, що адміністрація університету зробила низку кроків для забезпечення заходів безпеки, зокрема університет офіційно нагадав усім викладачам про сувору заборону використання мобільних пристроїв в аудиторіях та навчальних будівлях.

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Ця вказівка була підкріплена в перший день занять, під час офіційного заходу, загальним закликом до студентів до поваги до правил співіснування, навмисно уникаючи будь-якої явної згадки про присутність принцеси.

Леонор з’явилася в університеті в білій блузці на ґудзиках та широких темно-синіх джинсах, у поєднанні з кросівками сірого кольору. Вона доповнила свій скромний образ золотими сережками та ланцюжком із підвіскою у формі серця на шиї. Волосся зібрала в пучок і зробила легкий денний макіяж, а також усміхалася та мала щасливий вигляд.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Її молодша сестра, інфанта Софія, нагадаємо, починає другий рік навчання у Forward College, який пройде у кампусі в Парижі.

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