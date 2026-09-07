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Принцеса Леонор у білій блузці та широких джинсах провела свій перший день в університеті
Життєвий шлях принцеси Леонор був спланований таким чином, щоб зберегти її приватне життя на кожному етапі її освіти. І ось спадкоємиця престолу розпочинає новий етап свого навчання.
Принцеса розпочинає навчання за спеціальністю «Політологія» в кампусі Мадридського університету імені Карлоса III, продовжуючи таким чином свою освіту з метою стати майбутньою королевою після закінчення військової підготовки, яка тривала останні три роки.
Вперше старша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції опиниться у великому університетському середовищі. В аудиторіях і коридорах Університету Карлоса III спадкоємиця престолу ділитиме простір із тисячами молодих людей з різних верств суспільства, в атмосфері, де присутність камер мобільних телефонів постійно створює загрозу для збереження її приватного життя поза офіційними заходами.
Відомо, що адміністрація університету зробила низку кроків для забезпечення заходів безпеки, зокрема університет офіційно нагадав усім викладачам про сувору заборону використання мобільних пристроїв в аудиторіях та навчальних будівлях.
Ця вказівка була підкріплена в перший день занять, під час офіційного заходу, загальним закликом до студентів до поваги до правил співіснування, навмисно уникаючи будь-якої явної згадки про присутність принцеси.
Леонор з’явилася в університеті в білій блузці на ґудзиках та широких темно-синіх джинсах, у поєднанні з кросівками сірого кольору. Вона доповнила свій скромний образ золотими сережками та ланцюжком із підвіскою у формі серця на шиї. Волосся зібрала в пучок і зробила легкий денний макіяж, а також усміхалася та мала щасливий вигляд.
Її молодша сестра, інфанта Софія, нагадаємо, починає другий рік навчання у Forward College, який пройде у кампусі в Парижі.