ПСВ — Шахтар: букмекери зробили прогноз на матч Ліги чемпіонів

"Шахтар" / © Associated Press

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У четвер, 10 вересня, донецький "Шахтар" на виїзді зіграє проти нідерландського ПСВ у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Філіпс" у нідерландському місті Ейндговен. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

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Минулого сезону "Шахтар" виступав у Лізі конференцій, де зупинився в півфіналі, поступившись майбутньому переможцю турніру англійському "Крістал Пелас". Тоді як ПСВ не зумів подолати основний етап Ліги чемпіонів, посівши там 28-ме місце із 36 клубів.

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Прогноз букмекерів на матч ПСВ — Шахтар

Фаворитом матчу букмекери вважають ПСВ. На перемогу чемпіона Нідерландів можна поставити з коефіцієнтом 1,41. Нічия — 5,33. Виграш "гірників" — 6,00.

Зазначимо, що "Шахтар" у статусі чемпіона України напряму потрапив до основної стадії Ліги чемпіонів. Крім ПСВ, суперниками "помаранчево-чорних" у боротьбі за вихід до плейоф найпрестижнішого єврокубка також стануть "Реал" Мадрид (Іспанія), "Інтер" (Італія), "Спортинг" (Португалія), "Фенербахче" (Туреччина), "Лейпциг" (Німеччина), АЕК Афіни (Греція) та "Слован" Братислава (Словаччина).

У чемпіонаті України донеччани наразі посідають друге місце, маючи 12 очок після п'яти зіграних матчів. В останньому поєдинку підопічні Арди Турана здобули вольову перемогу над "Карпатами" (2:1).

ПСВ йде другим у чемпіонаті Нідерландів, набравши 13 очок за п'ять турів. В останньому матчі ейндговенці обіграли "Аякс" (3:1), за який дебютував український вінгер Віктор Циганков.

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Раніше повідомлялося, що "Шахтар" оголосив заявку на матчі основного раунду Ліги чемпіонів.

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