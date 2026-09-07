Мобілізація без оголошення: у ГУР розповіли, як Кремль може набрати нових військових

Мобілізація в Росії (ілюстративне фото) / © Getty Images

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Російське командування розглядає можливість додатково мобілізувати близько 600 тисяч людей протягом 2026–2027 років. За оцінкою української розвідки, приблизно половину цієї кількості можуть залучити вже цього року.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко в інтервʼю «Укрінформ».

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«На сьогодні ми розуміємо, що мобілізація може проводитися і без гучного публічного оголошення — насамперед у віддалених регіонах, щоб не створювати додаткового напруження у великих агломераціях, таких як-от Москва чи Санкт-Петербург», — зазначив він.

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У ГУР припускають, що мобілізаційні заходи можуть активізуватися після так званих виборів до Державної думи.

Скільки людей може мобілізувати Росія

За оцінкою розвідки, російське командування розглядає можливість залучити близько 300 тисяч людей 2026 року та ще стільки ж — 2027-го.

«Загалом російське командування розглядає можливість протягом 2026–2027 років додатково мобілізувати близько 600 тисяч осіб — орієнтовно 300 тисяч цього року і ще стільки ж наступного», — повідомив керівник ГУР.

Іващенко пояснив, що без додаткової мобілізації Росія наразі здатна переважно компенсувати втрати та підтримувати чисельність свого угруповання на українському напрямку.

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Водночас для виконання подальших військових завдань, зокрема планів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей, Кремлю потрібні додаткові люди.

Очільник ГУР також прокоментував нещодавні слова Володимира Путіна про те, що додаткову мобілізацію нібито не планують.

Іващенко нагадав, що 2021 року російський президент так само заперечував підготовку до повномасштабного вторгнення до України. Тому, за його словами, розвідка орієнтується не на публічні заяви російського керівництва, а на власну інформацію.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса також заявляв, що Росія щомісяця втрачає на фронті більше військових, ніж здатна залучити через контрактну систему. За його словами, можливість нового призову Москва розглядає від початку року, однак мобілізація сотень тисяч людей потребуватиме значних ресурсів для їхнього забезпечення, екіпірування і підготовки.

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