Селін Діон підкорила Париж сміливим шкіряним образом із глибоким розрізом

Селін Діон / © Getty Images

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Коли ікона попмузики Селін Діон вишла з паризького готелю, була зустрінута оваціями шанувальників, а її новий образ одразу привернув увагу фотографів. Зірка завжди вирізнялась своїм стилем і любов’ю до ефектних вбрань, тому новий ансамбль співачки знову привернув увагу.

Вона обрала надзвичайно вишуканий ансамбль із тонкої шкіри, що включав верх глибокого блакитно-бірюзового відтінку, а також пряму спідницю чорного кольору. Блуза була об’ємною, з коміром, спущеною лінією плечей, що створювало ефект невимушеної елегантності. Жорсткість матеріалу співачка пом’якшила підгорнутими рукавами, а акцент на талії у вигляді поясу зробив співачку ще витонченішою.

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Селін Діон / © Getty Images

Завершили образ Діон ретельно підібрані лаконічні аксесуари, а волосся вона зібрала в гладкий елегантний пучок. Масивні сріблясті сережки скульптурної форми додали образу футуристичного настрою, підкресливши її риси обличчя.

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Селін Діон / © Getty Images

Це вже друга поява співачки у шкіряному вбранні, адже раніще вона демонструвала у Парижі креативну чорну сукню зі шлейфом.

Селін Діон / © Getty Images

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