Жертва моди: Селін Діон розповіла про свою розкішну весільну сукню і як її поранив головний убір

У новому інтерв'ю співачка розповіла про катастрофу в день весілля, через яку їй знадобилася медична допомога.

Історія кохання Селін Діон та її чоловіка Рене Анжеліло досить незвичайна, оскільки вони познайомилися 1980 року, після того, як вона та її мати надіслали йому демозапис пісні, яку написали. Співачці тоді було лише 12 років, а Рене — 38. Стосунки вони почали через вісім років - 1988 року, а про заручини оголосили 1991-го. Весілля пари відбулося 17 грудня 1994 року в соборі Монреальської Богоматері в Канаді. 26-річна співачка була чарівною нареченою, а її сукня створена за всіма канонами того часу: багато атласу, складок, пишна спідниця, а також вишивка бісером та перлами. Рукави у сукні були розкльошеними і трохи прозорими, а декольте глибоким.

Селін Діон / Фото: Getty Images

Автором весільного вбрання Селін був бранд Mirella and Steve Gentile, а на його створення пішло понад 1000 годин.

Однак головною прикрасою образу все ж таки став головний убір створений з 2000 кристалів Swarovski, який важив майже три кілограми і його потрібно було пришити до волосся Діон перед церемонією.

Селін Діон / Фото: Getty Images

В інтерв'ю виданню Vogue Селін зізналася, що аксесуар хоч і мав красиви вигляд, трохи її травмував — у співачки залишився величезний поріз на голові, через який після дня весілля їй довелося звернутися до лікаря.

"Одного разу ми ніби репетирували із сукнею, великою фатою і всім іншим, і це було у великій бальній залі, підлога була зроблена з красивого дерев'яного дерева", — сказала вона. "Я тренуюся, і все чудово, і все добре, але коли мені довелося ходити по собору, там не дерев'яна підлога, а килим. У мене одразу стала підтяжка обличчя", — додала Селін, маючи на увазі те, що прикраса на голові і фата були важкими дуже сильно тягнули волосся та шкіру.

Вона продовжила: "Я починаю йти і... це типу: "Чи зможу це зробити? Чи доживу я до свого майбутнього чоловіка?"... Я зробила це, так що всю ніч, все добре, люди щасливі".

Однак коли настав час зняти головний убір, Селін була шокована побаченим.

"Але коли ми зняли цю тіару, у мене був поріз, тому що тиск був занадто сильним. Наступного дня я прокидаюся, дивлюся на себе в дзеркало, у мене в середині чола [поріз] розміром із яйце", — сказала вона. "Я дивлюся на свого чоловіка і кажу: "Ха, вже надто пізно, ми одружені" — завершила вона і додала, що пила через поріз антибіотики близько трьох тижнів.

Читайте також:

Экстравагантные образы Селин Дион (15 фото)