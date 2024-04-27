Чи стане Молдова наступною ціллю РФ – думка Братчука

Росія зараз відкрито веде гібридну війну проти Молдови. Для цього Кремль використовує усі доступні засоби впливу та втручання, щоб нав'язати свою волю.

Про це в ефірі "24 Каналу" розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Він зазначив, що Москва, зокрема намагалася організувати державний переворот, навчала антиурядових "протестувальників", заповнила країну дезінформацією та спонсорувала проросійські опозиційні партії.

"Наскільки сьогодні мені відома інформація, то уряд та президентка Республіки Молдова повністю контролюють ситуацію. Попри те, що росіяни намагаються проводити певні заходи для її дестабілізації", - каже Братчук.

За його словами, відповідні ризики очікувані і уряд Молдови їх бачить.

"Сподіваюся, що у високопосадовців країни є адекватні рішучі консультанти, які у разі необхідності нададуть методичну і практичну допомогу. Це, звісно, внутрішня справа Молдови, але ми бажаємо нашим друзям успіху у цій нелегкій справі й повернення всіх територій, які є під російською окупацією, зокрема невизнане Придністров'я, до Республіки Молдова", – резюмував речник Української добровольчої армії "Південь".

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, молдовські діячі з проросійською позицією продовжують висувати умови, щоб виправдати можливу майбутню російську агресію в Молдові. Пов’язана з Кремлем губернаторка Гагаузії Євгенія Гуцул заявила, що уряд Молдови є "русофобським" і чинить опір цій ініціативі.

Президентка Мая Санду відповіла, чи готова Молдова до війни з Росією.

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