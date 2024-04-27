Станет ли Молдова следующей целью РФ – мнение Братчука

Россия сейчас открыто ведет гибридную войну против Молдовы. Для этого Кремль использует все доступные способы воздействия и вмешательства, чтобы навязать свою волю.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он отметил, что Москва, в частности, пыталась организовать государственный переворот, обучала антиправительственных "протестующих", заполнила страну дезинформацией и спонсировала пророссийские оппозиционные партии.

"Насколько сегодня мне известна информация, то правительство и президент Республики Молдова полностью контролируют ситуацию. Несмотря на то, что россияне пытаются проводить определенные мероприятия по ее дестабилизации", - говорит Братчук.

По его словам, соответствующие риски ожидаются и правительство Молдовы их видит.

"Надеюсь, что у чиновников страны есть адекватные решительные консультанты, которые в случае необходимости окажут методическую и практическую помощь. Это, конечно, внутреннее дело Молдовы, но мы желаем нашим друзьям успеха в этом нелегком деле и возвращения всех территорий, которые находятся под российской оккупацией, в частности, непризнанное Приднестровье, в Республику Молдова", – резюмировал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Напомним, по данным аналитиков ISW, молдавские деятели с пророссийской позицией продолжают выдвигать условия, чтобы оправдать возможную грядущую российскую агрессию в Молдове. Связанная с Кремлем губернатор Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что правительство Молдовы является "русофобским" и сопротивляется этой инициативе.

Президент Майя Санду ответила, готова ли Молдова к войне с Россией.

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