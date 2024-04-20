Кремль расшатывает ситуацию в Молдове – ISW о планах РФ

Россия хочет предотвратить вступление Молдовы в ЕС или же оправдать предстоящие операции против страны.

Молдавские деятели с пророссийской позицией продолжают выдвигать условия, чтобы оправдать возможную грядущую российскую агрессию в Молдове, поскольку министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил Молдову с Украиной и Арменией. Так, народное собрание Гагаузии – пророссийского автономного региона в Молдове, 19 апреля обратилось в парламент Молдовы с просьбой предоставить русскому языку особый правовой статус языка межнационального общения в Молдове.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Связанная с Кремлем губернатор Гагаузии Евгения Гуцул в заявлении кремлевскому агентству ТАСС заявила, что правительство Молдовы является "русофобским" и сопротивляется этой инициативе.

"Обращение гагаузов, вероятно, является частью усилий Кремля установить информационные условия, чтобы обвинить Молдову в дискриминации русскоязычных и оправдать будущую российскую агрессию в Молдове как необходимую для защиты "соотечественников России за рубежом". Лавров заявил во время радиоинтервью 1 апреля, что Запад заставил президента Молдовы Майю Санду "открыто втянуть Молдову в НАТО, прямо или через объединение с Румынией", и что Запад сделал то же с президентом Украины Владимиром Зеленским", — пишут в ISW.

Лавров также подверг критике шаги Молдовы и Армении на Запад и призвал их пересмотреть свои решения, утверждая, что "Запад заставит своих граждан воевать в возможной предстоящей войне против России".

Официальные лица РФ недавно заявили, что Запад "вовлекает" южнокавказский регион в "геополитическое противостояние" между Россией и Западом, и открыто угрожали Армении.

"Сравнение Лавровым правительства Молдовы с правительством Армении и Украины, вероятно, является молчаливой угрозой. ISW продолжает оценивать, что Кремль, вероятно, пытается дестабилизировать молдавское общество, атаковать демократическое правительство Молдовы и воспрепятствовать вступлению Молдовы в Европейский Союз", — резюмировали.

Напомним, президент Майя Санду ответила, готова ли Молдова к войне с Россией.

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