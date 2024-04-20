Пэрис Хилтон впервые показала свою дочь, которую скрывала 5 месяцев

Знаменитость также рассекретила полное имя крохи.
Светская львица Пэрис Хилтон восхитила семейными фото с двумя детьми.
Так, в конце ноября прошлого года знаменитость неожиданно сообщила о пополнении в семье. На свет появилась дочь Пэрис, Лондон Мэрилин Хилтон-Реум, которую родила суррогатная мать. Впрочем, показывать новорожденную сразу светская львица не захотела. Однако через пять месяцев после новости Хилтон в своем фотоблоге опубликовала серию фото с ней, мужем Картером Реумом и годовалым сыном Фениксом. По словам звезды, теперь ее мечта воспитывать дочь сбылась.
"Представляю вам Лондон Мэрилин Хилтон-Реум. Я мечтала иметь дочь по имени Лондон, сколько себя помню. Я очень благодарна, что она теперь со мной. Я искренне ценю каждый миг, проведенный с ней. Мои ангелочки показали мне настоящую любовь, о которой я даже не догадывалась", - восхитила подписью звездная мама.
В комментариях поклонники Пэрис отметили, что ее дочь является копией старшего брата и выглядит непревзойденно:
- Два ангелочка!
- Лондон так же идеальна, как ее брат
- Я плачу, как же сильно вас люблю
Напомним, недавно певицу Злату Огневич заподозрили в беременности. Артистка уже ответила на слухи красноречивым фото.
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